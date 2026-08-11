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韓國瑜力促國民黨團簽字 總預算案14日、17日二天院會表決

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院長韓國瑜（中）與立法院秘書長周萬來（右）下午主持研商「中華民國115年度中央政府總預算案」（公務預算部分）。記者蘇健忠／攝影
立法院長韓國瑜（中）與立法院秘書長周萬來（右）下午主持研商「中華民國115年度中央政府總預算案」（公務預算部分）。記者蘇健忠／攝影

2026中央政府總預算案至今未果，立法院長韓國瑜11日召集第三輪黨團協商，並力促國民黨團簽字同意。會議歷時三小時後，韓國瑜宣布，總預算列入本周五院會14日處理，如當天未表決完畢，則加開17日下周一院會來處理完畢。

今年度總預算案未通過，延宕至今，仍有二百多案保留。韓國瑜為將待表決的法案壓至百案以下，以利院會節省時間，因此召集第三輪黨團協商。會議中，國民黨團總召傅崐萁全程缺席，書記長林沛祥原不敢代表黨團簽字，最後在韓國瑜嚴正告誡下，林最終同意簽字會中共識。

韓國瑜表示，第三輪協商告一段落，併案通刪部分除各黨團特別要求保留外，大部分都已經不再保留。有關通傳會NCC部分，非通刪的其他部分，原則上都保留，各黨團保持溝通，看應如何處理。

韓國瑜提到，針對本次總預算案凍結部分，由於本年度預算執行期間只剩四個月，下會期又是九月底開議，針對凍結部分，可處理時間很緊迫，請各黨團一律以提書面報告即予解凍處理，除非經是經委員會或院會決議通過特別須經同意方可解凍的，才例外處理。

韓國瑜宣告，總預算案列入本周院會14日星期五處理。如果院會14日未及處理完畢時，就加開17日周一院會，來將總預算案處理完畢。請八個委員會依第三輪協商結果整理宣讀本及保留本，於12日本周三下午前送各黨團確認，並請財政委員會彙總，於本周四下午送議事處。

會中決議，總預算案由財政委員會整理後，於13日下午4時前送議事處，供院會處理。該案於14日院會進行處理，非保留部分，宣讀後均予以通過，保留部分均暫保留。如該案於14日未全部完成三讀，各黨團同意於17日加開院會，繼續處理該案直至完畢。

14日院會之中，保留部分進行處理前，由民眾黨團、民進黨團、國民黨團各推派一人發言，發言順序授權議事處處理，每人發言時間為三分鐘，發言完畢後，各保留提案均不再發言，即按通案、各委員會次序進行各保留提案之處理。

韓國瑜 總預算 國民黨團

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