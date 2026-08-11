徐春鶯涉反滲透法判7年 民眾黨：對徐向中報告無所悉

中國籍配偶徐春鶯涉反滲透法等，今天一審遭判有期徒刑7年。民眾黨發言人張彤指出，民眾黨對於法院所認定徐春鶯有向中方人士報告等情況，毫無所悉。

中國籍配偶徐春鶯涉受中方指示，在台北市長與總統選舉時替黃珊珊、柯文哲站台造勢，依反滲透法等罪判刑7年。法院表示，徐春鶯依境外敵對勢力指示介選，嚴重破壞台灣憲政危害主權。

新北地方法院新聞稿指出，徐春鶯依中共中國國民黨革命委員會（民革）上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲指示與黃珊珊保持往來，並在民國112年1月起與時任民眾黨主席柯文哲接觸後，得知民眾黨有意願籌組新住民委員會，想延攬她擔任主任委員，並有意願將她列入不分區立委名單。

台灣民眾黨發言人張彤今天透過新聞稿回應，台灣是民主法治國家，嚴正譴責任何接受境外敵對勢力指示、介入民主選舉、危害國家安全的違法行為。兩岸間應該交流、也需要交流，但必須健康有序，標準一致，不能逾越法律紅線、也不宜黨同伐異。

張彤也表示，民眾黨政策，只考量不分先來後到的全體台灣人民利益，不受任何境外力量左右，「這條界線過去、現在、未來都沒有模糊空間」。

針對法院公布的判決新聞稿中，法院認定徐春鶯在與民眾黨接觸後，私下向中方人士報告、聯繫等行為，張彤表示，民眾黨毫無所悉，且也未與孫憲有任何接觸。

張彤強調，法院公布的犯罪事實中，沒有任何內容認定民眾黨曾接受境外勢力指示或配合相關行為，民眾黨更完全無法理解地方法院究竟如何做出「中共指示為柯文哲站台」的認定。

張彤也說，判決將徐春鶯參加柯文哲記者會及選前之夜活動，與徐春鶯接受指示向民眾黨要求將其列入不分區立委安全名單強行連結，完全悖於事實，「此種等同硬扣紅帽的指摘，無法接受，也甚為疑惑與遺憾」。

張彤說，台灣民眾黨最初與徐春鶯接觸的原因一向公開透明，徐春鶯雖曾在海選期間列入不分區立委考慮範圍，但因其個人沒有意願，最終並未進入不分區名單，徐春鶯更從未參與民眾黨決策。