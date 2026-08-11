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韓國瑜怒批傅崐萁缺席協商 林濁水大讚：終於發威、批得好

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。聯合報系資料照
民進黨前立委林濁水。聯合報系資料照

立法院長韓國瑜今下午主持今年度中央政府總預算案第三輪協商時，因國民黨團總召傅崐萁缺席且書記長林沛祥稱未獲授權，怒批「垂廉聽政」，要求傅崐萁授權，否則就辭總召，勿拿職權耍派頭。前立委林濁水在臉書上表示，傅崐萁連續既不出席協商又不授權，以致於國會停擺，韓國瑜終於大發威痛批，稱讚韓國瑜批得好。

韓國瑜今天針對總預算再度召集朝野協商，由於傅崐萁未出席，韓國瑜在會議一開始詢問林沛祥，「傅總召有無授權書記長？否則另外兩個總召坐在這，不是二百五嗎？」林沛祥搖搖頭說沒有；韓國瑜忍不住大罵：「是慈禧太后垂簾聽政嗎？立法院有這麼病態發展嗎？已經連續幾次不到了！」

韓國瑜對著國民黨團幹部說，現在通知傅崐萁有三個選擇：一是本人出席就沒話講，二是不來就授權給書記長，三是辭掉總召。韓國瑜說，「總召不幹了嘛，不是比較輕鬆嗎？哪有這樣子做的呢？君子務本的本是什麼？你肩膀上有這個責任」。韓國瑜強調說，「我們不是來耍派頭」。

林濁水在臉書上表示，「審查時間空前緊迫，傅大總召，山大王連續既不出席協商又不授權，以致於國會停擺」，「韓國瑜終於大發威痛批，批得好！」

不過，林濁水也表示，「山大王」之所以可以這麼做，是因為中華民國國會是朝野協商中心主義，只要任何總召擺爛就可以讓一切停擺；這種病態的朝野協商制度是天下所無，乃中華民國立法院的獨家絕技，為過去「王柯體制」的精髓所在，大家奉為圭臬，沒人敢改革，「夠爛！」

林濁水也批評公督盟，稱公督盟自居高尚，也視而不見，只專注雞毛蒜皮的小事。

韓國瑜 林濁水 傅崐萁 朝野協商 總預算 國民黨團 立法院長

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