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被問對廢監院看法 監委被提名人高天惠：尊重國會倡議及公民想法

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
立法院全院委員會審查監委人事，下午審查監委被提名人高天惠Eleng Tjaljimaraw（圖）。記者曾學仁／攝影
立法院全院委員會審查監委人事，下午審查監委被提名人高天惠Eleng Tjaljimaraw（圖）。記者曾學仁／攝影

立法院今天舉行全院委員會進行第七屆監察委員被提名人資格審查，國民黨立委林倩綺詢問，面對社會長期倡議廢監察院立場，監察委員被提名人高天惠（Eleng Tjaljimaraw）立場為何？認為監察院不可替代的功能為何？高天惠表示，因她沒有在這方面做研究，她尊重國會的倡議或公民的想法。

高天惠表示，她出生於屏東北排灣族，自幼因長嗣身分承擔家族領導責任，同時受到父親身為排灣族長老教會牧師的影響，於1989年6月23日封牧，將自由、公義、平等的信仰價值帶入部落及社會。

高天惠指出，1988年起參與台灣基督長老教會婦女關懷工作，1993年成立婦女關懷工作室，推動文化成長班，透過重新研讀聖經，讓婦女理解兩性差異在於角色不同，而非天生身分有貴賤之分；後續也成立婦女關懷組織、婦女書院，將服務延伸至部落。2001年，她與女性同工成立社團法人組織，推動部落婦女及民族政治啟蒙教育，並參與原民會性別相關工作，從公部門人權推動經驗中，更廣泛認識部落面臨的各項權益問題。

民進黨立委林楚茵詢問，今年11月，台灣要舉行身心障礙者權利公約的第三次國家報告國際審查，明年也會有兒童權利公約的第三次國家報告國際審查，兩個都是衛福部提出，由監察院做審核；現在國家人權委員會呈現空轉，這樣的狀況要如何面對？

高天惠說，若國家人權委員會因人力不足而無法妥善準備報告、參與審查對話，或提出具體回應，會使審查過程流於形式，也可能讓國際專家對台灣人權機制的獨立性、能力與誠意產生質疑，對台灣長期爭取國際人權社群認同形成實質損傷。

國民黨立委林倩綺詢問，面對社會長期存在著廢除監察院的主張，高天惠立場為何？監察院在現在五權憲政的架構之下，最不可被取代的功能是什麼？高天惠說，監察法是國家非常重要的最高機構，可以監察各個院會，以及所謂的五權分立；至於監察院不可被取代的功能，因她沒有在這方面做研究，她尊重國會的倡議或公民的想法。

林倩綺指出，第六屆監察委員大量使用委託調查，加上公務車、行政管理及院會開會時間過短等爭議，高天惠認為監察委員的功能是什麼？近期行政院長卓榮泰對立法院三讀通過的財劃法採取不副署，有立委向監察院遞交陳情書，但最終卻遭回覆不予立案調查，且未提出具體理由。高天惠若成為監察委員，此案是否立院調查，監察院處理方式是否恰當？

面對追問，高天惠並未直接表態是否應立案，僅表示必須「實際了解整個內容跟來龍去脈」，認為經過深度了解後，才能做出比較正確的回應。林倩綺再度追問「那您覺得要立案調查嗎？」高天惠仍表示，如果有機會擔任監察委員，「一定是會去深度了解」。

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