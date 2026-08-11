協商結束前傅崐萁仍未到 韓國瑜再動火怒批病態「把我們當猴子耍」

今年度中央政府總預算案尚未完成國會三讀程序，立法院長韓國瑜今天下午召集第三輪協商，朝野黨團同意列入周五院會議程。不過，國民黨團總召傅崐萁沒現身協商會議，國民黨團書記長林沛祥未獲得授權簽字，韓國瑜二度動怒大喊立法院病態，「立法院被黑暗的力量控制住了」。

針對今年度中央政府總預算，韓國瑜今天再度召集黨團協商，朝野黨團同意將其列入8月14日院會議程，並且排定8月17日加開院會處理。民進黨團書記長范雲詢問，8月14日院會預計表決到幾點，韓國瑜笑說「遇到一位神秘的總召，還有一位保留公主，我們都沒有把握」。

不過，傅崐萁持續未現身協商會議，林沛祥也未獲授權簽字，韓國瑜在協商尾聲再度提醒，希望朝野黨團幹部簽字，而且要保證簽字有效。

眼見國民黨團遲未簽字，韓國瑜突然拉高分貝地說，「我們開會開得口乾舌燥，我們所求為何」，如果拒絕簽字後果自行負責，「你們要怎麼對全國人民交代？立法院那麼病態啊？莫名其妙，耍我們跟耍猴子一樣是不是？立法院被黑暗的力量控制住了，莫名其妙。」

「敬酒不喝喝罰酒，一定要把話得那麼難聽才簽字？」韓國瑜說，黨團幹部坐在這裡，應該就要被授權，否則還開什麼會，立法院告訴全國人民要延會到8月底，結果一事無成，怎麼跟全國人民交代？立法院何必延會？

隨後，朝野黨團幹部均有簽字，韓國瑜則表示，感謝所有黨團幹部，第三輪協商告一段落，拜託行政部門與各黨團密切溝通，力求院會處理順暢。

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