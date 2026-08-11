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原民領票新制首度演練 游盈隆：避免錯領漏領、也要守住投票秘密

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新店區公所今進行優化原住民選舉人領票作業模擬演練，現場增設明顯的原住民選舉領票處，並模擬選務人員引導、協助領票等流程，盼兼顧領票便利及投票秘密。記者張策／攝影
新店區公所今進行優化原住民選舉人領票作業模擬演練，現場增設明顯的原住民選舉領票處，並模擬選務人員引導、協助領票等流程，盼兼顧領票便利及投票秘密。記者張策／攝影

為避免原住民選民過去曾發生錯領、漏領選票，以及領票過程可能暴露身分等問題，中選會主委游盈隆今赴新北市新店區公所，參加115年地方公職人員選舉優化原住民選舉人領票作業模擬演練。游盈隆表示，今年原住民選務有兩項重大改革，包括優化領票作業系統及加強投票秘密保障，這也是首次針對新制進行實地演練，希望在年底選舉前把問題找出來、解決掉。

新北市選委會主委邱敬斌表示，此次演練主要針對原住民選民領票作業規範與流程進行優化，透過實際模擬，檢視正式選舉時可能碰到哪些問題，提前修正，確保原住民選民的投票權益及投票秘密。

游盈隆指出，這次改革有兩項重點，第一是建立並演練優化後的原住民領票作業系統；第二則是落實相關修法精神，加強保障原住民選民投票秘密。他表示，過去曾發生原住民到投票所後領不到應有選票的情況，立委高金素梅也曾在立法院審查預算時強烈反映，中選會認為這是嚴重的選務問題，因此著手研究改善。

游盈隆說，另一項改革則聚焦原住民投票秘密，過去原住民選民在領票過程中，可能因選務人員公開確認或朗讀身分類別，讓周遭其他人知道其原住民身分，因此相關制度也須進一步調整。

他引用「徒善不足以為政，徒法不能以自行」表示，再好的制度、再好的立法，都必須透過實際操作與驗證，才能確認能否真正替原住民選民帶來便利與保障，「光是有善意，如果不能落實也沒有用。」

游盈隆表示，希望透過這次沙盤推演，把實際執行可能碰到的問題找出來，若演練順利，今年底選舉時，原住民選民進入投票所後，就能更明確、順利領到正確選票，過程也兼顧便利性及投票秘密。他在演練結束後更給予「一百分」評價。

中選會主秘謝美玲則在演練後指出，新店區公所這次有多項具體作法，包括在原有領票區旁設置明顯的原住民選舉領票處，並設置告示，提醒原住民選民如有需要可主動向工作人員尋求協助。

她也建議，未來各縣市可考慮在投票所入口安排工作人員持手牌引導，讓有需求的原住民選民主動表明；新店區公所此次也安排原住民擔任選務工作人員，協助原住民選民領票，她認為可增加親切感，值得其他縣市參考。

不過，謝美玲也提醒，今天因為是模擬演練，為讓現場觀摩人員清楚了解流程，工作人員說明時音量較大；正式選舉時，涉及原住民身分及領票內容，應以「選民本人聽得到」為原則，避免過度公開說明，讓身分或投票資訊遭周遭其他人得知。

她表示，這次演練可作為各縣市選委會示範與觀摩，未來也會將演練累積的作法與經驗納入選務教育訓練，提供各地辦理原住民領票作業參考。

新店區公所今進行優化原住民選舉人領票作業模擬演練，現場增設明顯的原住民選舉領票處，並模擬選務人員引導、協助領票等流程，盼兼顧領票便利及投票秘密。記者張策／攝影
新店區公所今進行優化原住民選舉人領票作業模擬演練，現場增設明顯的原住民選舉領票處，並模擬選務人員引導、協助領票等流程，盼兼顧領票便利及投票秘密。記者張策／攝影

新店區公所今進行優化原住民選舉人領票作業模擬演練，現場增設明顯的原住民選舉領票處，並模擬選務人員引導、協助領票等流程，盼兼顧領票便利及投票秘密。記者張策／攝影
新店區公所今進行優化原住民選舉人領票作業模擬演練，現場增設明顯的原住民選舉領票處，並模擬選務人員引導、協助領票等流程，盼兼顧領票便利及投票秘密。記者張策／攝影

新店區公所今進行優化原住民選舉人領票作業模擬演練，現場增設明顯的原住民選舉領票處，並模擬選務人員引導、協助領票等流程，盼兼顧領票便利及投票秘密。記者張策／攝影
新店區公所今進行優化原住民選舉人領票作業模擬演練，現場增設明顯的原住民選舉領票處，並模擬選務人員引導、協助領票等流程，盼兼顧領票便利及投票秘密。記者張策／攝影

中選會主委游盈隆今赴新北市新店區公所參加優化原住民選舉人領票作業模擬演練，他表示，今年將針對原住民領票作業及投票秘密保障進行兩項重大改革，希望透過實地演練提前找出問題。記者張策／攝影
中選會主委游盈隆今赴新北市新店區公所參加優化原住民選舉人領票作業模擬演練，他表示，今年將針對原住民領票作業及投票秘密保障進行兩項重大改革，希望透過實地演練提前找出問題。記者張策／攝影

游盈隆 投票 中選會

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