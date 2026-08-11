原民領票新制首度演練 游盈隆：避免錯領漏領、也要守住投票秘密

為避免原住民選民過去曾發生錯領、漏領選票，以及領票過程可能暴露身分等問題，中選會主委游盈隆今赴新北市新店區公所，參加115年地方公職人員選舉優化原住民選舉人領票作業模擬演練。游盈隆表示，今年原住民選務有兩項重大改革，包括優化領票作業系統及加強投票秘密保障，這也是首次針對新制進行實地演練，希望在年底選舉前把問題找出來、解決掉。

新北市選委會主委邱敬斌表示，此次演練主要針對原住民選民領票作業規範與流程進行優化，透過實際模擬，檢視正式選舉時可能碰到哪些問題，提前修正，確保原住民選民的投票權益及投票秘密。

游盈隆指出，這次改革有兩項重點，第一是建立並演練優化後的原住民領票作業系統；第二則是落實相關修法精神，加強保障原住民選民投票秘密。他表示，過去曾發生原住民到投票所後領不到應有選票的情況，立委高金素梅也曾在立法院審查預算時強烈反映，中選會認為這是嚴重的選務問題，因此著手研究改善。

游盈隆說，另一項改革則聚焦原住民投票秘密，過去原住民選民在領票過程中，可能因選務人員公開確認或朗讀身分類別，讓周遭其他人知道其原住民身分，因此相關制度也須進一步調整。

他引用「徒善不足以為政，徒法不能以自行」表示，再好的制度、再好的立法，都必須透過實際操作與驗證，才能確認能否真正替原住民選民帶來便利與保障，「光是有善意，如果不能落實也沒有用。」

游盈隆表示，希望透過這次沙盤推演，把實際執行可能碰到的問題找出來，若演練順利，今年底選舉時，原住民選民進入投票所後，就能更明確、順利領到正確選票，過程也兼顧便利性及投票秘密。他在演練結束後更給予「一百分」評價。

中選會主秘謝美玲則在演練後指出，新店區公所這次有多項具體作法，包括在原有領票區旁設置明顯的原住民選舉領票處，並設置告示，提醒原住民選民如有需要可主動向工作人員尋求協助。

她也建議，未來各縣市可考慮在投票所入口安排工作人員持手牌引導，讓有需求的原住民選民主動表明；新店區公所此次也安排原住民擔任選務工作人員，協助原住民選民領票，她認為可增加親切感，值得其他縣市參考。

不過，謝美玲也提醒，今天因為是模擬演練，為讓現場觀摩人員清楚了解流程，工作人員說明時音量較大；正式選舉時，涉及原住民身分及領票內容，應以「選民本人聽得到」為原則，避免過度公開說明，讓身分或投票資訊遭周遭其他人得知。

她表示，這次演練可作為各縣市選委會示範與觀摩，未來也會將演練累積的作法與經驗納入選務教育訓練，提供各地辦理原住民領票作業參考。

新店區公所今進行優化原住民選舉人領票作業模擬演練，現場增設明顯的原住民選舉領票處，並模擬選務人員引導、協助領票等流程，盼兼顧領票便利及投票秘密。記者張策／攝影

新店區公所今進行優化原住民選舉人領票作業模擬演練，現場增設明顯的原住民選舉領票處，並模擬選務人員引導、協助領票等流程，盼兼顧領票便利及投票秘密。記者張策／攝影

新店區公所今進行優化原住民選舉人領票作業模擬演練，現場增設明顯的原住民選舉領票處，並模擬選務人員引導、協助領票等流程，盼兼顧領票便利及投票秘密。記者張策／攝影