挨批績效最差的監委...王榮璋駁：立院提案最多委員 也不一定最優秀

立法院今天舉行全員委員會進行第七屆監察委員被提名人資格審查，國民黨立委賴士葆質疑副院長被提名人王榮璋，是績效最差、彈劾人數最少，最擺爛的監委。王榮璋回應，無法接受這樣的指控，如果是用數量來看並不公平。在立院提案最多的委員，也不一定是最優秀的委員。

針對外界質疑王榮璋擔任第6屆監委時僅彈劾一案。賴士葆質疑，這種績怎麼好意思接受監院副院長的提名？總統府為何提名？就因為成績最爛，再順勢把監察院廢掉。王榮璋回應，光是在「身心障礙者權利公約」（CRPD）部分，就對行政部門提出200多項建議。賴士葆追問，人權會針對霸凌案是否有彈劾官員？王榮璋表示，人權委員會的職權主要是建議權與調查權。

賴士葆表示，王榮璋過去曾是他的立法院同事，當時非常欣賞他，但王進入監院後「變了一個人」，成為最聽行政院話的監委，徹底將監察院「內閣化」、變成「行政院監察局」。王榮璋回應強調，不是這樣的，自己無論在立法院或監察院都是同一個人，初衷沒有改變。