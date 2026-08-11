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藍白有意縮減年底公投至4案 游盈隆：選務壓力仍不小

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
中選會主委游盈隆今表示，即使藍白將年底公投案縮減至4案，對選務而言「壓力還是不小」，並強調中選會無意限制人民公投權，但政黨有能力也有責任維持適當提案數量，避免嚴重衝擊選務。記者張策／攝影
中選會主委游盈隆今表示，即使藍白將年底公投案縮減至4案，對選務而言「壓力還是不小」，並強調中選會無意限制人民公投權，但政黨有能力也有責任維持適當提案數量，避免嚴重衝擊選務。記者張策／攝影

藍白原規畫多項公投案綁年底九合一大選，近期傳出有意將提案數量縮減至最多4案。中選會主委游盈隆今赴新北市新店區公所參加優化原住民議員投票作業演練時表示，即使最後只剩4案，對選務而言「壓力還是不小」，但他也強調，中選會從未試圖限制人民提出公投，近期多次對公投數量大聲疾呼，主要對象是有能力控制提案數量的朝野政黨。

藍白先前共提出6項可能與今年11月28日九合一大選併辦的公投議題，包括鞭刑、反廢死、核電、移轉投票、安樂死及交通罰鍰用途等，但近期兩黨有意縮減提案數量，希望讓議題更聚焦。據了解，藍白先前即曾討論將公投控制在3至4案，近期則因立法院決議時程逼近，仍持續協調刪減哪些題目。

被問到若年底最終只剩4項公投案，是否仍會對選務造成壓力，游盈隆表示，「如果是4個案，那當然壓力還是不小。」

游盈隆說，中選會並沒有試圖限制公投數目，尤其對國人自發、由下而上的公投，這是人民的自由；他近期幾次較大聲疾呼，主要對象其實是朝野政黨，「尤其我們在野黨」。

他指出，目前立法院提出的公投案主要都是由政黨提出，而非人民自主提案，政黨既然要推出公投案，「就有能力，也有責任去維持適當的數量」，避免公投數量過多，嚴重衝擊年底選務。

游盈隆先前赴立法院備詢時就曾示警，若九合一大選再併辦多項公投，選務負擔將大幅增加。他當時以2022年九合一大選併辦1項修憲複決為例，表示「1個恰恰好、2個有點多、3個受不了」，若達到4案，開票甚至可能拖到隔日凌晨2、3時。

游盈隆今天表示，他樂見整個社會已開始思考公投數量與選務負擔之間的問題，包括國會朝野、尤其在野黨也開始思考，「我希望所有的發展都往正面的方向走」。

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