影／總預算案繼續研商 張惇涵用韓的話：剩4個月是不是再思考一下？

行政院秘書長張惇涵下午出席繼續研商「中華民國115年度中央政府總預算案」（公務預算部分），會前受訪呼籲朝野都能夠理性、冷靜，為今年度的總預算為國家的發展。

行政院秘書長張惇涵表示最大感觸是立法院長韓國瑜對在野黨立委說，今年只剩下4個月了，大幅度的刪動，是不是再考慮一下？今年度的中央政府總預算三百四十八天還沒審完，明年度的中央政府總預算行政院最快將在8月20號提報院會送交立法院審議，出了今年度跟明年度的中央政府總預算，還有今年度的追加預算，行政院即將提出，今年的預算還沒畢業，明年的預算即將報到，還有今年的追加預算在門口後補。韓國瑜院長說，只剩下4個月了，是不是再思考一下。

張惇涵表示第二個感慨是蔡其昌總召說，政黨之間彼此立場不同，但是不要挾怨報復，癱瘓政府。這一次總預算的審查，總統府總統的國務機要費編列3千萬，全數刪除；行政院業務費1年總共3.65億，刪除加凍結超過5億，9到12月的業務費全數被刪除；司法院要能夠減輕書記官工作辛苦的資訊費用，編列

7900萬，被刪除7000萬；烤試院的業務費，刪除加凍結累積超過21％；監察院整年度的業務費全數遭到刪除；五院在憲法有各自的職權，各自的分工，不該是任何一個院獨大，這一個權獨大，這個不是民主國家的常態，也不是國人所樂見的國會常態，最後關鍵的時刻，還是希望朝野都能夠理性的審議預算，這才是國家社會發展所需要的事情。

至於無人機條例，不分政黨總共有14個版本，在立法院審議當中，法案的名稱不同，立法的主旨不同，甚至編列預算的額度也不同，在委員會當中14案全部保留送朝野協商，既然送朝野協商，立法院、朝野政黨是不是應該尊重韓國瑜院長的協商權？在還沒有朝野協商之前，國民黨團提案全數刪除今年無人機計畫的所有費用。能否再三思一下？

國軍最需要無人機的資源跟協助，如果支持國軍，就請支持行政院院版的無人機特別條例，如果支持無人機，就不要刪除無人機的預算。最後協商的關頭還是希望朝野都能夠理性、冷靜，為今年度的總預算為國家的發展，做最好的溝通達成共識，不要讓明年度的預算等今年度的預算。

行政院秘書長張惇涵（中）下午出席繼續研商「中華民國115年度中央政府總預算案」（公務預算部分），會前受訪引用立法院長韓國瑜對在野黨立委說的話，今年只剩下4個月了，大幅度的刪動，是不是再考慮一下？。記者蘇健忠／攝影

行政院秘書長張惇涵下午出席繼續研商「中華民國115年度中央政府總預算案」（公務預算部分），會前受訪呼籲為今年度的總預算為國家發展，盼朝野都能夠理性、冷靜，。記者蘇健忠／攝影