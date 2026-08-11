傳中國鎖定2026九合一介選 游盈隆：4月上任時就已示警

媒體近日報導，中國北戴河暑休期間，高層將2026台灣九合一選舉視為對台工作重要戰場，要求投入資源扶植台灣內部所謂「愛國力量」。中選會主委游盈隆今赴新店區公所參加優化原住民議員投票作業演練時表示，他今年4月27日上任時就曾警告，台灣未來兩次大選勢必要面對境外敵對勢力介選，如今新的發展只是再次證實相關疑慮，「我們必須提高警覺」。

近期媒體引述國安人士消息指出，中國正值北戴河暑休期間，對台布局也成為內部討論重點，2026年九合一選舉被視為對台工作的關鍵戰場之一，除強化反獨、促統工作，也傳出要求整合並提供資源給台灣內部所謂「愛國力量」，影響年底地方選舉。

游盈隆表示，他今年4月27日上任時，就已指出台灣未來兩次大選勢必要面對境外敵對勢力介選，「我們真的不可掉以輕心」。他說，當時提出警告並非憑空而來，而是建立在中國今年對台工作相關動向之上。

游盈隆說，他當時所掌握的訊息就是，中國方面已針對2026年台灣九合一選舉有所準備，「我相信中國方面也沒辦法否認」，如今再傳出北戴河期間有新的對台選舉布局，「只是證實了境外敵對勢力的確是針對年底這一場大選有所為而來。」

他強調，面對可能的境外介選，台灣不能掉以輕心，「我們必須提高警覺」。