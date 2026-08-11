張惇涵喊話藍白無人機預算別再刪 14版本應進朝野協商

行政院秘書長張惇涵11日表示，無人載具相關條例目前已有朝野立委提出14個版本，且全數保留送朝野協商，呼籲立法院各黨團尊重立法院長韓國瑜的協商權，在協商前不宜逕行刪除今年度無人機相關預算；他強調，若支持國軍，就應支持行政院版無人機特別條例，若支持無人機發展，也不應刪除相關預算。

張惇涵表示，近期立法院持續進行朝野協商，但今年度中央政府總預算至今仍未完成審議，距離年底僅剩4個月，明年度總預算案最快將於20日送交立法院，此外，行政院也將提出今年度追加預算，形成「今年預算還沒畢業，明年預算即將報到，追加預算也在門口候補」的情況。

他轉述，立法院長韓國瑜日前在朝野協商時曾表示，今年只剩4個月，大幅度刪凍預算是否能再考慮；民進黨立法院黨團總召蔡其昌也呼籲，政黨彼此立場雖不同，但不應挾怨報復、癱瘓政府。張惇涵說，這兩段話讓他相當有感觸，也盼朝野在預算審查最後關頭能理性溝通。

張惇涵指出，目前總預算審查過程中，總統府國務機要費編列3,000萬元遭全數刪除；行政院一年業務費約3.65億元，遭刪除及凍結超過5億元，甚至9月至12月業務費全數遭刪；司法院為減輕書記官工作負擔所編列的7,900萬元資訊經費，也遭刪除7,000萬元；考試院業務費刪除及凍結累計超過21%，監察院更面臨整年度業務費遭全數刪除。

針對無人機條例，張惇涵說，相關法案前後共有14個版本，不同版本在法案名稱、立法目的及預算規模上都有差異，目前已全數送朝野協商，既然進入協商程序，各黨團就應透過協商尋求共識，而非在協商前先以提案方式刪除今年無人機計畫的全部經費。

張惇涵表示，值得注意的是，目前不分政黨、不分南北，都有立委公開支持無人機預算，甚至有參選縣市長的立委也表達支持。他強調，無人機對國軍而言是當前重要的支援能量，「如果支持國軍，就請支持行政院版的無人機特別條例；如果支持無人機，就不要刪除無人機的預算」。

張惇涵最後呼籲，朝野目前正處於預算協商的關鍵時刻，希望各黨團都能保持理性、冷靜，針對今年度總預算及無人機等重要政策充分溝通、凝聚共識，避免今年度預算延宕，進一步影響明年度總預算及國家整體建設推動。