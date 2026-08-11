不滿總預算遭大幅刪凍 張惇涵引韓國瑜說法要朝野再想想

立法院長韓國瑜今日再召集朝野黨團協商今年度總預算案。行政院秘書長張惇涵受訪時引用韓國瑜談話，呼籲朝野理性審議，應思考是否要大幅刪凍預算，且五院有各自分工，一院獨大非人民樂見；他也呼籲藍營三思，不該在朝野協商無人機法案前刪除今年無人機預算。

張惇涵首先感謝韓國瑜辛苦主持於第三輪朝野協商，他提到，上周第二輪朝野協商，韓國瑜對在野黨立委說，今年只剩下4個月了，大幅度刪凍，是不是再思考一下？民進黨團總召蔡其昌則說，政黨之間彼此立場不同，但不要挾怨報復、癱瘓政府，讓他很有感觸。

張惇涵表示，1年才365天，今天已是第348天，今年度總預算躺在立法院還沒審完。行政院最快下周四、20日通過明年度總預算，送交立法院審議，也將提出今年度追加預算；8月了，今年度預算案還沒畢業，明年度預算即將報到，今年追加預算在門口後補。

張惇涵細數，此次總預算審查，總統國務機要費編列3000萬元遭全數刪除，行政院一年業務費共3.65億元，遭刪除加凍結逾5億，9到12月的業務費全數被刪除。司法院中能減輕書記官工作的資訊費用，編列7900萬元，被刪除7000萬元，考試院業務費刪除加凍結累積超過21％，監察院整年度業務費全數遭到刪除。

他說，五院在憲法有各自的職權和分工，不該是任何一個院、一個權獨大，這不是民主國家的常態，也不是國人樂見的國會常態；在最後關鍵時刻，希望朝野能夠理性審議預算，才是國家社會發展所需要的事情。

立法院最快將於月底表決無人載具特別條例，張惇涵指出，不分政黨共14個版本在立法院審議中，法案名稱、主旨、編列預算額度都不同，目前全部保留送朝野協商，朝野政黨應尊重韓國瑜的協商權；國民黨團在此之前提案全數刪除今年無人機計畫的所有費用，能否再三思一下？為何要一紙提案就刪除今年無人機的預算？

張惇涵說，不分政黨的立委，甚至參選縣市長的立委，從北到南，全部支持無人機預算；國軍最需要無人機支援跟協助，如果支持國軍，就請支持政院版無人機特別條例，如果支持無人機，就不要刪除無人機的預算，希望朝野能有良好溝通，達成共識，不要讓明年度預算等今年度預算。

此外，賴總統推動0到18歲領5000元成長津貼，各界關注，行政院是否會對立法院日前三讀通過的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」採取不副署應對，或聲請釋憲。

張惇涵說，依照憲法跟預算法的規定，行政院編列預算，立法院審議預算，且立法院不得做出增加支出的決定，立法院透過修法大幅增加行政院支出，恐有違憲之虞，且立法院在野黨通過的版本，開放讓民眾、雇主自行提撥到成長專戶，恐造成貧者越貧、富者越富的不公平的狀況。

張惇涵說，行政院成長津貼加上弱勢兒少教育發展專戶，是全面的配套，能在保底每一個小朋友0到18歲108萬的同時，也兼顧弱勢家庭未來成長的發展。行政院一定會合法合憲，時間到了，就會按照憲法賦予的權利，做出最後決定。