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北市前發言人、中市前秘書處長涉洩密 綠議員猛攻盧蔣同組說

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
北市前發言人李政軒、中市秘書處前處長顏迺倫涉犯洩密罪，遭檢調搜索約談，分以30萬元、15萬元交保。民進黨台中市議員今天猛攻此題，批台中市長盧秀燕的「同組說」。圖／議員黃守達辦公室提供
北市前發言人李政軒、中市秘書處前處長顏迺倫涉犯洩密罪，遭檢調搜索約談，分以30萬元、15萬元交保。民進黨台中市議員今天猛攻此題，批台中市長盧秀燕的「同組說」。圖／議員黃守達辦公室提供

台中市長盧秀燕今天上午才說和台北市蔣萬安是「同組的」，台中地檢署同日發出新聞，指出北市前發言人李政軒和中市秘書處前處長顏迺倫涉入洩密案，日前遭約談、交保。綠營議員猛攻，強調李、顏一北一中，都擔任過盧的秘書，卻一同涉案，這就是盧所說的「同組」？

民進黨台中市議員謝志忠表示，盧秀燕今天受訪表示和蔣萬安是「同組的」，李政軒2020年案發時是台中市工策會幹事，更早以前則是盧秀燕擔任立委時期的幕僚，後來擔任北市府發言人，果然是同組，連核心幕僚都可以相互流通，李已經請辭北市發言人，市府打算如何處理顏迺倫？

民進黨議員黃守達指出，李政軒2020年時是工策會幹事派駐市長室，並非秘書處國際事務科人員，為何會捲進當時秘書處國際科舉辦的模擬聯合國採購案？該案很可能不是個案，存在系統性問題，政風處必須全面清查台中市政府採購案件。

民進黨議員周永鴻說，模擬聯合國預算金額不大，招標還是要盡量多元化，都是特定廠商得標，難免啟人疑竇。同黨議員張家銨批評，本案6年前就被檢舉，市府過了這麼多年還是說不出哪個環節有問題，令人遺憾；顏迺倫目前是參議，市府應該盤點她手中有哪些業務，要求迴避。

副市長賴淑惠表示，不認為李政軒先後在台中、台北市府擔任職務是所謂的「幕僚流通」，每個人有自己的規畫；本案是多年前的採購案件，根據市府內部檢視，都有依照採購法相關規定執行，既然檢調現在要偵辦，市府就配合偵辦，再看調查結果如何來決定後續處理方式。

賴淑惠說，案件還在偵辦中，不會影響到涉案公務員，若後續定罪，才會依照公務員法規辦理；每年政風處採購金額小組都有例行稽查，若議員希望能更加嚴格，市府也很樂意接受檢驗。至於顏迺倫目前手上工作，參議本身沒有具體業務，屬於機動聯繫性質，除非這段期間停止所有工作，不然無從迴避。

秘書處長謝家蓁強調，5年多來調查局每次向市府調資料，市府都有完整提供，府內也有檢視該案件內容，認為沒有問題，不曉得為何上周突然搜索；案件都會有正反說法，就看後續司法調查結果如何。

國民黨議員朱元宏、張廖乃綸則質疑，本案發生時間到現在已經6年，期間也都有不斷調查，為何現在搜索？聽說檢舉人被中央重用升官，是否有政治辦案之嫌？法制局長李善植回應，搜索一般而言是避免證據湮滅或滅失，過了這麼多年才搜索，必要性值得探討；該檢舉人確實被調往中央單位，並顯著提升職等。

發言人 議員 北市 蔣萬安 盧秀燕

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