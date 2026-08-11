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陳翠蓮任國史館長挨批 張惇涵：在野不要聽到台灣就反對

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台大歷史系特聘教授陳翠蓮獲總統特任為國史館館長，自九月十四日生效；但陳翠蓮也被翻出諸多爭議。聯合報系資料照
台大歷史系特聘教授陳翠蓮獲總統特任為國史館館長，自九月十四日生效；但陳翠蓮也被翻出諸多爭議。聯合報系資料照

國史館長陳儀深辭職後，賴清德總統特任台大歷史學系特聘教授陳翠蓮為國史館長，引發在野質疑意識型態治國。行政院秘書長張惇涵今日赴立法院受訪說，陳曾任政大台灣史研究所所長、台大歷史系榮譽教授，其台灣史的學術涵養，學界有目共睹，在野黨不要聽到台灣就反對，也不要聽到研究台灣史的人就覺得不適任。

陳翠蓮曾在2018年台大校長遴選事件時，在臉書連發將近20篇文章，反對管中閔擔任台大校長，被視為「卡管」大將。她也曾在2022年公共電視第7屆董監事審查時，獲9票同意、5票反對，未通過審查。當時國民黨推舉的審查委員胡競英批評，陳所有作品都在講228，「非常撕裂族群」。

對於陳翠蓮出任國史館長，國民黨立委牛煦庭今日上午說，近年國史館長的意識形態都相當鮮明；用意識形態治國是一件非常、非常危險的事情，這些手段騙不了台灣人民。

張惇涵 在野 陳儀深 台灣史 管中閔 台大

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