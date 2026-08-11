綠批藍白拿預算當政治武器：已支用項目恐遭凍 新興計畫無法動支

立法院本周將進行115年度中央政府總預算案後續處理，民進黨發言人林楚茵批評，藍白立委把總預算當政治武器，無理追殺行政機關，缺乏專業把關；今年度即將邁入9月，大規模刪凍恐造成已支用預算遭凍結，連新興民生預算也因未三讀無法動支，嚴重影響人民權益與公務員作業。

林楚茵呼籲，在野立委別再荒廢正業，加速讓今年度總預算三讀通過，別讓兩本總預算在立院相撞，切莫聯手空轉國家，當個對國家忠誠的民意代表。

民進黨批評藍白將總預算審查當「菜市場喊價」亂刪、亂凍。林楚茵舉例，國民黨提案凍結、刪除公視與 TaiwanPlus 近10億元預算引發民眾不滿，超過15萬人連署力挺、多位藝人發聲支持公視，連無國界記者組織（RSF）與全球公共媒體聯盟（PMA）皆敦促撤回提案。

林楚茵也提到，民眾黨因不滿柯文哲案「公開播送」，對司法院的司法行政業務費提案減列5000萬元、資訊作業費提案減列7000萬元，恐導致司法院面臨關門危機。藍白打著監督政府、守護人民納稅錢的大旗，實質進行政治報復，這樣蠻橫無理、缺乏專業的舉動，人民都看在眼裡。

林楚茵續指，今年度的總預算仍有98%被藍白卡住，且恐有錢已依法花掉卻被凍結的荒謬情況。距離年底只剩不到5個月，總預算朝野協商仍有約200項提案保留，行政機關依預算法按去年法定預算額度執行，早已使用超過半年預算，藍白若大幅度刪凍，將出現已支用預算被無效凍結的現象。

林楚茵也說，藍白目前僅決議718億元新興計畫預算可先行動支，卻因未經三讀決議而不具正式預算案效力，一旦動支恐讓公務員面臨違法風險。在野黨持續進行政治操作與無理杯葛，不僅讓民生受到重大影響，更是陷恪盡職守、兢兢業業的公務員於不義。

林楚茵批，藍白立委蓄意延宕總預算審查，將院會強推延到八月底，卻怠忽職守不排審總預算；立法院長韓國瑜跑去凱道作秀、副院長江啟臣主持院會11分鐘閃電散會、藍白委到處安排考察，國民黨立委王鴻薇更承認怕失去「國會保護傘」而不斷延會。她呼籲，在野立委應本於權責，不要再當薪水小偷、眷戀立委免責特權，加速讓今年度的總預算通過，當個對國家忠誠的民意代表。