快訊

金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

美股早盤／四大指數漲跌互見 傳輝達研發AI開源模型股價揚

聽新聞
0:00 / 0:00

綠批藍白拿預算當政治武器：已支用項目恐遭凍 新興計畫無法動支

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人林楚茵今。聯合報系資料照
民進黨發言人林楚茵今。聯合報系資料照

立法院本周將進行115年度中央政府總預算案後續處理，民進黨發言人林楚茵批評，藍白立委把總預算當政治武器，無理追殺行政機關，缺乏專業把關；今年度即將邁入9月，大規模刪凍恐造成已支用預算遭凍結，連新興民生預算也因未三讀無法動支，嚴重影響人民權益與公務員作業。

林楚茵呼籲，在野立委別再荒廢正業，加速讓今年度總預算三讀通過，別讓兩本總預算在立院相撞，切莫聯手空轉國家，當個對國家忠誠的民意代表。

民進黨批評藍白將總預算審查當「菜市場喊價」亂刪、亂凍。林楚茵舉例，國民黨提案凍結、刪除公視與 TaiwanPlus 近10億元預算引發民眾不滿，超過15萬人連署力挺、多位藝人發聲支持公視，連無國界記者組織（RSF）與全球公共媒體聯盟（PMA）皆敦促撤回提案。

林楚茵也提到，民眾黨因不滿柯文哲案「公開播送」，對司法院的司法行政業務費提案減列5000萬元、資訊作業費提案減列7000萬元，恐導致司法院面臨關門危機。藍白打著監督政府、守護人民納稅錢的大旗，實質進行政治報復，這樣蠻橫無理、缺乏專業的舉動，人民都看在眼裡。

林楚茵續指，今年度的總預算仍有98%被藍白卡住，且恐有錢已依法花掉卻被凍結的荒謬情況。距離年底只剩不到5個月，總預算朝野協商仍有約200項提案保留，行政機關依預算法按去年法定預算額度執行，早已使用超過半年預算，藍白若大幅度刪凍，將出現已支用預算被無效凍結的現象。

林楚茵也說，藍白目前僅決議718億元新興計畫預算可先行動支，卻因未經三讀決議而不具正式預算案效力，一旦動支恐讓公務員面臨違法風險。在野黨持續進行政治操作與無理杯葛，不僅讓民生受到重大影響，更是陷恪盡職守、兢兢業業的公務員於不義。

林楚茵批，藍白立委蓄意延宕總預算審查，將院會強推延到八月底，卻怠忽職守不排審總預算；立法院長韓國瑜跑去凱道作秀、副院長江啟臣主持院會11分鐘閃電散會、藍白委到處安排考察，國民黨立委王鴻薇更承認怕失去「國會保護傘」而不斷延會。她呼籲，在野立委應本於權責，不要再當薪水小偷、眷戀立委免責特權，加速讓今年度的總預算通過，當個對國家忠誠的民意代表。

藍白 新興計畫 預算

延伸閱讀

今年總預算保留案 朝野拚壓到百案內

總預算案 綠：願負責任協商盼爭議案降至100案以下

明年國防預算編逾1.1兆元 馬文君質疑：中華民國處準備戰爭狀態？

綠營稱李逸洋缺席長崎原爆紀念因中共施壓 國民黨團批：難掩外交失能

相關新聞

缺席預算協商...傅崐萁回應了 溫情喊話韓國瑜：軟性抗議行政權漠視國會

立法院長韓國瑜今天下午主持第三輪協商今年度中央政府總預算案，因國民黨團總召傅崐萁未到場，令韓國瑜罕見說出重話。傅崐萁今晚發出新聞稿表示，針對今天韓國瑜主持總預算朝野協商時，對他未出席協商所提出的嚴正指教，「韓院長辛苦了」。

矛盾早非秘密！韓國瑜發飆留3條路給傅崐萁 作家：替國民黨清理門戶

立法院長韓國瑜今（11）日針對總預算進行第3輪朝野協商，國民黨立院黨團總召傅崐萁缺席，又未授權書記長林沛祥，導致韓國瑜當場開罵，要求傅不是本人到場就是充分授權，否則乾脆辭掉總召，怒轟...

韓國瑜罕見開罵傅崐萁 王淺秋直呼「從沒看過他這樣發飆」

立法院長韓國瑜今下午主持第三輪協商今年度中央政府總預算案，因國民黨團總召傅崐萁未到場，讓韓國瑜罕見說重話。媒體人王淺秋今在飛碟晚餐中直呼「嚇到」，她與韓國瑜共事這麼久，從沒看過他這樣發飆。內政部前部長李鴻源也說嚇一跳，希望韓國瑜一怒，讓立法院趕快有該有的專業。

韓國瑜重砲抨擊傅崐萁 陳水扁有感而發：以為公道伯王金平回來了

韓國瑜在立法院召集預算案協商時，對國民黨團總召傅崐萁缺席提出猛批，質疑其是否有授權書記長，並痛斥立法院的運作病態。前總統陳水扁則在社群平台上回應，幽默表示他以為王金平回來了。

韓國瑜怒批傅崐萁缺席協商 林濁水大讚：終於發威、批得好

立法院長韓國瑜今下午主持今年度中央政府總預算案第三輪協商時，因國民黨團總召傅崐萁缺席且書記長林沛祥稱未獲授權，怒批「垂廉聽政」，要求傅崐萁授權，否則就辭總召，勿拿職權耍派頭。前立委林濁水在臉書上表示，傅崐萁連續既不出席協商又不授權，以致於國會停擺，韓國瑜終於大發威痛批，稱讚韓國瑜批得好。

當猴子耍？韓國瑜怒轟傅崐萁辭總召 蔡其昌一句話神預言

立法院長韓國瑜今（11）日針對總預算進行第3輪朝野協商，由於國民黨立院黨團總召傅崐萁未出席，書記長林沛祥也稱自己未被授權，導致韓當場發怒轟傅崐萁「不來就辭掉總召」，甚至二度發火痛批...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。