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食安會議專家遭爆與中聯餐敘 國民黨：食藥署不是護航就是失職

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。記者曾吉松／攝影
國民黨文傳會主委陳以信。記者曾吉松／攝影

致癌油風暴未息，周刊揭露食安專家朱燕華在7月4日食安專家會議前，曾受中聯油脂邀請進廠查核，並與中聯高層餐敘、同車北上參加會議，會中又提出20%下架門檻。國民黨文傳會主委陳以信批評，這已嚴重引發利益迴避及「中聯門神」疑雲，食藥署不能再以「專家共識」帶過。他質疑食藥署長姜至剛是否知情，應該究責下台。

陳以信質疑，食藥署究竟知不知道食安專家朱燕華與中聯的密切關係？是誰推薦她參加關鍵會議？有沒有做利益衝突及迴避審查？尤其20%門檻攸關多少產品可以免於下架，食藥署更應說明朱燕華的意見究竟扮演什麼角色？

陳以信表示，如果食藥署明知朱燕華與中聯有密切利益關係，卻仍讓她參與關鍵決策，就是嚴重的利益迴避失守。如果完全不知情，連專家與業者的密切關係都查不清楚，就是任用非人、把關失職。

「知情，是護航疑雲！不知情，是行政失職！」陳以信要求食藥署立即公開20%標準由誰提出、誰支持、誰拍板，以及朱燕華是否經過利益迴避審查。姜至剛身為食藥署長，無論知情或不知情，都應為這場食安決策風暴負責下台。

食安 食藥署 中聯油脂 姜至剛 致癌沙拉油

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