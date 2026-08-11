遭質疑6年監委調查案量倒數 王榮璋：選擇投入人權會 低度參與監察

立法院上午舉行全院委員會審查監委人事，審查監察委員並為副院長被提名人王榮璋。國民黨立委林沛祥質疑，為何王榮璋監察案量是倒數第二，難道是因為兼任國家人權委員會委員嗎？王榮璋回應，他選擇投入人權會，低度參與監察權，仍有盡義務。

林沛祥表示，王榮璋跟其他被提名人不一樣，長期投入社會運動、當過民進黨不分區立委，且也已經當了6年的監察委員，賴清德總統再次提名且升官當副院長，而社會運動者可以選邊站，監察委員不行。他問王榮璋過去6年是否有具體案件，結論是超越自己本來政治跟社運立場並秉公處理？

林沛祥也說，王榮璋在書面答覆寫監察院現在滿意度低，核心原因是提名制度引起政治疑慮，以及重大施政弊案查辦時，與社會期待不符。過去6年是否主動調查民進黨政府重大政策或重大行政違失？主導參與最後產生實質糾正、糾舉或彈劾？

王榮璋答詢，他曾調查國防部辦理軍官、士官於領受退休俸或贍養金期間死亡者遺屬一次金，提出6位將官彈劾；同時也糾正民進黨執政的桃園市政府，對於身心障礙相關基金的運用等。監察院作為準司法機關，獨立行使監察權，他不論政黨的顏色、背景，證據到哪裡就查到哪裡、辦到哪裡，也是他的堅持跟主張。

林沛祥指出，王榮璋當了6年的監察委員，調查報告參與數是25件，數量排名倒數第二，為何監察業務參案件數會明顯低於其他監察委員？是因為投入國家人權委員會工作嗎？

王榮璋回應，他承擔兩個角色，一個是監察委員，另一個是國家人權委員會委員。國家人權委員會的委員根據巴黎原則必須是專職，但根據我職權行使法規定，是監察委員兼國家人權委員會委員，因此選擇投入在人權會工作，低度參與監察仍有盡義務。