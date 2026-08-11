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澳洲昆士蘭跨黨派議員訪台 瞭解科技能源轉型發展
澳大利亞昆士蘭州跨黨派議員團訪台，將拜會相關政府部門，及參訪資通訊科技發展、醫療、能源及警政建設等領域，深入瞭解台灣各方面發展成果，探討未來合作契機。
外交部下午發布新聞稿指出，澳大利亞昆士蘭州州長助理廳長華茲（Trevor Watts，另譯：瓦茲）、州議員杜利（Kerri-Anne Dooley，另譯：杜莉）與州議員麥馬洪（Melissa McMahon，另譯：麥珂瑪紅）所組成的跨黨派議員訪團應邀於10日至14日來台訪問，外交部表達誠摯歡迎。
外交部說明，訪團在台期間除接受外交部款宴外，另將拜會相關政府部門，就共同關切議題交換意見，以及參訪資通訊科技發展、醫療、能源及警政建設等領域，深入瞭解台灣在科技創新、能源轉型與公共安全等方面的發展成果，探討未來合作契機，以促進雙方實質交流與夥伴關係。
外交部提到，台灣與昆士蘭州在產業、教育與觀光等方面互動頻繁，具深化合作極大潛力。期盼在既有良好基礎上，與昆士蘭州各界攜手合作，持續提升台澳友好關係，共同促進印太地區的繁榮、穩定與發展。
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