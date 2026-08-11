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蕭旭岑稱台灣不是國家符合憲法 綠：邏輯不通

中央社／ 台北11日電
民進黨發言人林楚茵。聯合報系資料照
民進黨發言人林楚茵。聯合報系資料照

國民黨主席鄭麗文稱台灣從來沒有獨立過，台灣也從來不是一個國家。國民黨副主席蕭旭岑今天說，鄭麗文說的每個字都符合中華民國憲法、符合台灣人民利益。根據中華民國憲法，台灣跟大陸都屬於中華民國，台灣是個政府，中華民國是個國家。

民進黨發言人林楚茵表示，不論鄭麗文或蕭旭岑，都是在玩文字遊戲，而且邏輯不通順。

鄭麗文日前接受網路節目專訪提及，台灣從來沒有獨立過，也從來不是一個國家；民進黨宣稱台灣已經獨立、不需要再舉行獨立公投，是自欺欺人、胡說八道。

蕭旭岑今天接受廣播專訪時說，鄭麗文說的每個字都符合中華民國憲法、符合台灣人民利益。根據中華民國憲法，台灣跟大陸都屬於中華民國，台灣是個政府，中華民國是個國家。建議民進黨去問美國，是否承認台灣是個國家、台灣究竟是國家還是政府。

有媒體人稱前總統馬英九過去的說法與鄭麗文不同。蕭旭岑表示，馬英九的說法是「台灣是我們的家園，中華民國是我們的國家」，立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安都講過，既是國民黨立場，也是鄭麗文的立場，鄭麗文只是把中華民國憲法和政治現實說清楚。

林楚茵接受記者訪問時說，蕭旭岑作為前馬英九基金會執行長，應該是最了解馬英九的人；馬英九當年選總統時曾說其擔任中華民國總統是新台灣人，也提及不論是中華民國或是台灣，都是主權獨立的國家。

林楚茵說，希望有些人不要受到別人多年栽培，現在翻臉，就拿現在黨主席的話來打臉前老闆，這樣不厚道，況且中華民國台灣這個國家是屬於大家的，如果一個曾經跟在前總統身邊這麼久的人，連國家主權的意識都搞不清楚，這要不是被權力沖昏頭，不然就是在不同人面前，換了位置換了腦子。

林楚茵認為，國民黨過去發生「換柱」事件，對鄭麗文來說，現在能夠擁有的最強後盾，不就是中國國家主席習近平，因此鄭麗文所說的這些話，是在講給可以幫助其保住位置的習近平聽，不是講給台灣人民聽。

蕭旭岑 合憲 鄭麗文 林楚茵

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