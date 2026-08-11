陳昭姿突問「我加入民眾黨有罵我嗎？」 陳永興：沒罵過

立院今審查監察院人事同意權案，民眾黨立委陳昭姿先是回顧與監察院長被提名人陳永興時長達30年的民主奮鬥情誼，隨後突問，「我請教你，我當時加入民眾黨，有沒有加入過其他人一起責罵我？」陳永興則說，「我沒有罵過妳，沒有罵過」。陳昭姿強調，並非為自己問的，現今台灣變二分法，顏色跟是非不分。

陳昭姿表示，1993年陳永興競選花蓮縣長時，她與醫藥界朋友還特地搭火車到花蓮助選，也親眼見證民進黨從政黨輪替到完全執政、甚至三度執政，但「我支持的民進黨已經慢慢偏離了原點，越走越遠。」

陳昭姿回顧，兩人上一次並肩是在2019年6月7日記者會上，當時共同頂著壓力支持挑戰蔡英文的賴清德。如今，陳永興被提名為監察院長，並在拜會立法院長韓國瑜時友善握手。針對外界好奇，陳永興曾強力批評韓國瑜有何感觸，陳回應，當天他是客人，「韓院長對每位被提名人都親切握手，我也是很自然而已，沒有其他特別意思。」

針對陳昭姿問，若陳永興選擇做「中立客觀的監察院長」，認真糾彈民進黨政府內部的違法與貪瀆，不分顏色，屆時將會面臨綠營及「青鳥」排山倒海的圍剿與背叛指控，將如何選擇？陳永興說，他做一個醫生，看病人不會問是哪一個黨，到監察院也是一樣，要辦案不分顏色。只要有證據，該彈劾就彈劾。

最後，陳昭姿話鋒一轉，問陳永興在她加入民眾黨時，是否曾參與他人一同責罵。陳永興強調，「我沒有罵過你。」陳昭姿則說，並不是為了自己而問的，「你沒有，好，謝謝你」，並認為現今台灣變二分法，顏色跟是非不分。