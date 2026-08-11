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陳永興：修憲廢監院前刪減先預算癱瘓 做法不合理且違憲

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院全院委員會今天審查監委人事案，民眾黨立委陳昭姿（左）問監察院長被提名人陳永興（右）「我請教你，我當時加入民眾黨，有沒有加入過其他人一起責罵我？」記者曾學仁／攝影
立法院全院委員會今天審查監委人事案，民眾黨立委陳昭姿（左）問監察院長被提名人陳永興（右）「我請教你，我當時加入民眾黨，有沒有加入過其他人一起責罵我？」記者曾學仁／攝影

監察院長被提名人陳永興今天表示，在修憲廢除監察院以前，立法院不能全數刪除監察院預算、全面否決監察委員被提名人，癱瘓監察院使其成為一個空轉機構，這樣的做法不合理而且違憲，希望主張要刪除預算的立委慎重思考，「不能要馬兒好，又要馬兒不吃草」。

立法院全院委員會今天審查監察院人事同意權案，民進黨立委李坤城詢問，立法院連續兩年大幅刪減凍結監察院預算，除了人事費用以外其他項目幾乎都被刪除，未來監察院要怎麼運作。陳永興回應，如果能夠擔任監察院長，他將會爭取合理的預算。

「不能要馬兒好，又要馬兒不吃草」，陳永興表示，在修憲廢除監察院以前，立法院不能全數刪除監察院預算、全面否決監察委員被提名人，癱瘓監察院使其成為一個空轉機構，這樣的做法不合理而且違憲，「如果能夠擔任監察院長，我一定會跟立法院充分溝通」，立法院本周將進行最後協商，希望主張要刪除預算的立委慎重思考。

李坤城追問，如果監察院預算被全數刪除，可能採取什麼法律救濟行為，陳永興則表示，「我會研議請監察院覆議，或者行政院幫我們提覆議。」

不過，陳永興也說，如果立法院是講道理的地方，其實監察院不需要動用釋憲，「但是機構沒有廢除，不給預算又要人家做事，這是矛盾」，就像不能因為治安不好就廢除警政署，而是應該增加警察的人力、設備跟配備，也不能因為經營狀況不好就廢除醫院，而是應該提供充分的醫療設備，提升醫院服務病人的績效。

李坤城也問陳永興，由於跟民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲關係不錯，本次是否有特別拜會民眾黨尋求支持。陳永興聽聞後直說「沒有」，過去從台聯黨、時代力量到民眾黨，自己都是比較關心弱勢，「他們是台灣社會比較弱小的政黨，我都曾經給予很大的幫忙，但是監察院是得罪人的地方，所以我不會去拜託任何委員。」

陳永興舉例，前總統李登輝曾經提名他擔任監察委員，當年監察院長被提名人陳履安率領所有監委被提名人拜會國民大會代表，「只有我一個人沒有去，因為我覺得不能欠這些國大人情，所以不會跟他們有任何接觸。」

面對在野黨揚言封殺人事案，陳永興則透露，面對賴清德總統的邀約，自己就說可能不會通過，後來經過一周時間思考，他才正式答應這項邀約，因為監察院是一個行使公益、追求公平正義的地方，「這不僅是聖經的教誨，也是我畢生努力的目標，即使不通過也是上帝的旨意。」

陳永興表示，按照目前朝野對立的氣氛，想要改革監察院相當困難，現實上做不到完全廢除，最少也需要好幾年時間，希望在野黨立委用超越黨派的立場看待人事案，因為並非所有監察委員被提名人都不適任，「如果要全面封殺，根本不需要審查」，既然審查就要檢視他們的操守、性格及專業表現，這樣才能讓監察院發揮功能。

陳永興 修憲 預算 監察院

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