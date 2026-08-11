盧蔣體制2028「同組」？蔣萬安：我們專注市政、也關注民生議題

政壇近來熱議「盧蔣體制」成形，甚至被解讀是要與國民黨主席鄭麗文分庭抗禮。台中市長盧秀燕被問與北市長蔣萬安的政治關係，盧強調兩人本來就是「同組」欸。蔣萬安今天說，「我們就是持續專注市政，持續關注人民關心的議題，不管毒油案件也好，民生議題也好。」

蔣萬安今天出席「信義虎林街60巷公辦都更案」簽約典禮，對於外界稱「盧蔣體制」成形、2028也「同組」？蔣萬安說，就是持續專注市政上，持續關注人民關心的議題，不管毒油案件也好，民生議題也好，還是呼籲這個政府，要對毒油案件清楚對外說明，而且一定要有人負起政治責任。

媒體追問，盧蔣體制已經成型？蔣說，台北市就是持續推動各項市政建設，就像今天來參與7599專案第一個完成簽約的案件，這非常不容易，共有60項的公辦都更案，也持續的包括昨天南港東心國小活動中心動土典禮，還有日前第二運動中心特色運動館新生館的落成啟用，以及捷運萬大線一期工程進入動態測試等。

蔣說，他就是每天持續推動各項施政，也完成很多具體的建設成果，也會持續保持跟各縣市之間的交流。