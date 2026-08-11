搭公務車理髮爭議 王榮璋坦承內外監督標準有落差

立法院上午舉行全院委員會審查監委人事，審查監察委員並為副院長被提名人王榮璋，針對立委質疑公務車私用爭議，王榮璋坦言當天因公務會議臨時取消而提前下班，途中順道前往鄰近店家理髮，並強調公務車使用的油料、保險及維修費用均由自己負擔，但坦承監察院內部管理與外部監督標準確有落差。

立法院今天舉行全院委員會，審查監察院第七屆監察委員。王榮璋在被提名監院副院長，針對公務車使用問題，王榮璋表示所有公務車使用的油料、保險及維修費用，均由他本人自行負擔，沒有造成公務資源損害，在2016年4月修正「監察院公務車輛及駕駛人員管理要點」之前，監察委員用車是依照「監察院監察委員使用車輛規定」辦理，相關情況顯示監察院「內部的管理和外部監督標準確有落差」，願意接受外界指教並支持建立更加透明、一致的公務車管理制度。