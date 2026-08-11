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北市前發言人李政軒昨爆涉中市府洩密案 蔣萬安盼司法毋枉毋縱

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席「信義虎林街60巷公辦都更案」簽約典禮。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席「信義虎林街60巷公辦都更案」簽約典禮。記者林麗玉／攝影

台中市政府秘書處今天爆出勞務採購洩密案，台北市政府昨請辭獲准的前發言人李政軒，今遭爆出因涉洩密等罪嫌，以30萬元交保。台北市長蔣萬安今天表示，初步了解，這是發生在台中市的案子，經過多年調查沒有成案的案子，當然希望司法毋枉毋縱，希望司法還給當事人清白。

蔣萬安今天上午出席「信義虎林街60巷公辦都更案」簽約典禮，蔣說，初步了解，這是發生在台中市的案子，經過多年調查沒有成案的案子，當然希望司法毋枉毋縱，希望司法還給當事人清白。

媒體報導，台中地檢署兵分多路前往市府秘書處及涉案人住處搜查，經偵訊後認定台中市府顏姓參事、秘書處黃姓主秘、國際事務科洪姓科長，以及於昨日（10日）請辭的台北市府發言人的李政軒等4人，涉犯洩密等罪嫌，但無羈押必要。此案為2020年間，於台中市府秘書處之勞務採購案中涉嫌洩密。

蔣萬安 發言人 北市

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