北市前發言人李政軒昨爆涉中市府洩密案 蔣萬安盼司法毋枉毋縱

台中市政府秘書處今天爆出勞務採購洩密案，台北市政府昨請辭獲准的前發言人李政軒，今遭爆出因涉洩密等罪嫌，以30萬元交保。台北市長蔣萬安今天表示，初步了解，這是發生在台中市的案子，經過多年調查沒有成案的案子，當然希望司法毋枉毋縱，希望司法還給當事人清白。

蔣萬安今天上午出席「信義虎林街60巷公辦都更案」簽約典禮，蔣說，初步了解，這是發生在台中市的案子，經過多年調查沒有成案的案子，當然希望司法毋枉毋縱，希望司法還給當事人清白。

媒體報導，台中地檢署兵分多路前往市府秘書處及涉案人住處搜查，經偵訊後認定台中市府顏姓參事、秘書處黃姓主秘、國際事務科洪姓科長，以及於昨日（10日）請辭的台北市府發言人的李政軒等4人，涉犯洩密等罪嫌，但無羈押必要。此案為2020年間，於台中市府秘書處之勞務採購案中涉嫌洩密。