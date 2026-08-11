陳永興自稱「嫉惡如仇」！有具體違法事證 總統也調查、彈劾

立法院今天舉行全院委員會進行第七屆監察委員被提名人資格審查，國民黨立院黨團書記長林沛祥指出，未來若被檢舉人是行政院長、部會首長甚至是總統府高層，監察院長被提名人陳永興也都敢立案調查嗎？陳永興回答，只要有具體事證，即使是總統也照調查、彈劾。

林沛祥表示，行政院長卓榮泰對於立法院三讀透過的法律採取不副署，引發重大憲政爭議，過去有人向監察院陳情，要求調查相關責任，監察院卻不予以立案。陳永興在書面答覆中指出，「不副署到底是行政院長的權利還是義務，法界存在爭議，因此應由憲法法庭做出權威解釋，監察院不宜進行判斷」。

林沛祥說，他尊重陳永興的法律意見，但監察院不能判斷違憲，是否等於監察院不能調查違法失職？這是兩件不同的事情。不然以後只要遇到重大案件，監察院就說有憲政爭議，請憲法法庭來處理，那監察院不就變成憲法法庭的轉接台？ 陳永興是否願意在國會殿堂承諾，「在重大案件是否立案時，有理由透明化的制度，讓人民知道為什麼不查」。

陳永興表示，依照憲政原理，立法院跟行政院間如果有不同看法的時候，憲政爭議本來就是由司法院大法官的會議，或憲法法庭來做裁決，監察院沒有解釋權利。但如果行政院長真的有違法失職，那監察院當然要立案調查，甚至也可以給予彈劾。憲政爭議可能是一個政治問題，但如果政府官員真的有貪瀆、行政上的重大疏失，監察院當然要調查，即使不成案也要說明理由，因為他希望是監察院將來是一個透明化的機構。

林沛祥追問，那未來如果被檢舉人是行政院長、部會首長，甚至總統府高層，只要有具體的違法失職事證，也都敢查嗎？陳永興回答，只要有具體的違法事證，即使是總統也照調查、照彈劾，就是要有具體事證。他過去擔任衛生局長任內被黑道追殺，不法廠商甚至民代關說，他都不懼怕，因此他的性格就是好打抱不平、嫉惡如仇。