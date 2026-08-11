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解決公務員被高度多重監督 陳永興：廉政、政風可納入監院
立法院今天舉行全院委員會進行第七屆監察委員被提名人資格審查，民進黨立委林岱樺指出，公務員面臨高度分散的多重監督，包括政風、法務部廉政署、檢調、司法院懲戒及監院糾正彈劾，該如何解決？監察院長被提名人陳永興表示，可考慮將這些單位合併，或將廉政或政風單位納入監院，由監院充分行使對公務員的監督。
林岱樺表示，監察院目前運作上有一些憲政上的扞格之處，首先是人權扞格。人權會有倡議權，但卻沒有執行預算；行政院有執行預算以及執行權，兩者沒有對接，所以形成權責分離、疊床架屋。監察院有國家人權委員會，行政院也有人權處，衛福部、勞動部掌管弱勢權益，人權委員會做的是倡議，執行權跟預算權卻在行政院，因此就會被質疑疊床架屋。國家人權委員會做倡議而已，還有存在的必要嗎？
林岱樺接著表示，此外是調查扞格。公務人員遭多方監督，監察院及廉政署對同一個案子會重複發動調查，造成公務體系的雙重受查、防衛性行政。基層公務人員面臨高度分散的監督機制，內部有政風、法務部廉政署是行政訴單、法務部下的檢調是刑事責任、司法院有懲戒法院、監察院對公務人員是憲政的糾正跟彈劾，公務人員來自如此多元分散的監督機制，反而讓公務人員在面對民意體察時舉足不前，動輒有圖利之嫌，是否真的能夠解決民怨？又如何釐清跟化解人權扞格及調查扞格？
陳永興回應，國家人權委員會的成立是因應國際人權公約，他認為，人權委員會應該獨立出來，給予其實質功能，而非只有政策或宣導。至於廉政署或政風單位，確實有重複的地方。真的要加強對公務員的監督，其實不妨考慮將這些單位合併；若未來立法院修法，也可以將監察院職權集中，將廉政署或政風單位納入監察院，對公務員的監督就由監察院充分行使。
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