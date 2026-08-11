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「拔管案」要角接國史館長 牛煦庭：意識形態治國騙不了人民

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台大歷史系特聘教授陳翠蓮獲總統特任為國史館館長，自九月十四日生效；但陳翠蓮也被翻出諸多爭議。聯合報系資料照
台大歷史系特聘教授陳翠蓮獲總統特任為國史館館長，自九月十四日生效；但陳翠蓮也被翻出諸多爭議。聯合報系資料照

台大歷史學系特聘教授陳翠蓮獲賴清德總統任命為國史館館長。國民黨立委牛煦庭表示，近年國史館長的意識形態都相當鮮明，他認為，用意識形態治國是一件非常、非常危險的事情，這些手段騙不了台灣人民。

回顧2018年「台大校長遴選事件」，陳翠蓮曾在臉書連發將近20篇文章，反對管中閔擔任台大校長。

牛煦庭今在立法院受訪表示，不管拔不拔管，最近這一段時間，國史館長的意識形態都非常鮮明。民進黨執政後，透過這樣的方式想要改變人民的政治，透過歷史史觀的調整，改變人民對政治意識形態的培養，屢見不鮮。

牛煦庭說，用意識形態來治國，是一件非常、非常危險的事情，任何民主政黨在執政的時候，都應該以民生為最大優先。國民黨作為最大的在野黨，也會聚焦在民生相關的戰場，善盡監督責任。所以要玩這些手段也一樣，這是騙不了台灣人民的。

牛煦庭 國史館 管中閔 台大 校長遴選 民進黨

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