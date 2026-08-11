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一句話就廢監察院不負責任 陳永興：立院表現不好也要廢嗎？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院全院委員會今天審查監察委員並為院長被提名人陳永興（圖）。記者曾學仁／攝影
立法院全院委員會今天審查監察委員並為院長被提名人陳永興（圖）。記者曾學仁／攝影

面對在野黨立委主張修憲廢監院，監察院長被提名人陳永興今天說，自己不反對廢除監察院，但是要有具體的修憲方案，「只是一句話就要廢除監察院，這不是負責任的做法」，凍結或癱瘓監察院都是不對的做法，如果民眾覺得立法院表現不好，難道現在也要廢除立法院嗎？

立法院全院委員會今天審查監察院人事同意權案，民進黨立委林俊憲指出，在野黨立委喊出修憲廢監院，其實朝野有共識就可以推動，然而五權憲法是國民黨的神主牌，他們根本不可能做這種事情，在野黨就是反對監委人選，想要找一個理由廢除監察院，這是一場政治投票。

陳永興回應，他從以前就主張制憲，希望台灣是三權分立的進步民主國家，他並不反對廢除監察院，但是要有具體的修憲方案，「只是一句話就要廢除監察院，這不是負責任的做法」，就像有人說台灣治安不好，難道也要廢除警政署？如果立法院表現不好，難道也要廢除立法院？

林俊憲再指，監察院受理人民陳情案，近5年高達7萬5000多件，「如果沒有監察院，受害最大是人民」，陳永興也認為將失去民眾申冤的地方。

林俊憲表示，如果大家對監察院有不滿，應該要求監委被提名人改革監察院，而根據最近一項網路調查，監察院給外界的印象確實很不好，竟然有高達68%民眾贊同廢除監察院。陳永興聽聞後則笑說，「其實這跟對立法院的滿意度差不多，都是近七成不滿意。」

陳永興也說，他認為監察院調查人員的素質跟人力要提升，因為現在只有20幾位監察委員，其中又有7人在國家人權委員會，「如果素質高人力夠，可以再多辦很多案子」，同時監察院也需要引入民間團體的力量，包括跟部分行政單位合作、主動調查立法院質詢提出的弊案等，這些都是監察院可以努力的方向。

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