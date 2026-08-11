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專家遭踢爆與中聯餐敘？蔣萬安引少林足球台詞轟賴政府內神通外鬼
中聯致癌油風暴延燒，鏡週刊今報導，原受邀出席食藥署專家會議、研商下架標準的食品專家，竟在會議召開前與中聯總經理余凌冲、廠長陳明榮私下餐敘。北市長蔣萬安今引電影「少林足球」經典台詞，砲轟民進黨政府就是用「球員、球證、裁判都是我的，你拿什麼跟我鬥」這樣的心態。
台北市長蔣萬安今天上午出席「信義虎林街60巷公辦都更案」簽約典禮，媒體問蔣，怎麼看中聯致癌油事件，現在又傳出參與下架標準的專家，會前與中聯總經理、廠長餐敘？
蔣萬安說，毒油案到今天，又再被踢爆，邀請的專家學者跟中聯油脂的總經、還有廠長過從甚密，甚至參與訂定20%下架標準的關鍵會議，難道這沒有內神通外鬼嗎？這個政府難道沒有任何人要出來負責嗎？
蔣萬安重砲，這個政府就像少林足球經典台詞一樣，「球員、球證、裁判都是我的，你拿什麼跟我鬥」，這樣的心態。
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