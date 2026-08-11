快訊

父親節隔天過世！資深廣播人楚雲病逝 家人悲痛發文：我們空中再見

韓國媽媽霸凌台灣人被炎上！惡霸身分遭起底 疑韓星金在中姊姊

北車商場大改造來了！新光三越首揭10億元藍圖 旅客最有感的是這些

聽新聞
0:00 / 0:00

媒體爆中共北戴河密令介選 牛煦庭酸：想當北京聽床師想瘋了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人、立委牛煦庭。聯合報系資料照
國民黨發言人、立委牛煦庭。聯合報系資料照

自由時報報導，中共在北戴河暑休會議將2026台灣九合一選舉視為中國對台工作關鍵成敗，同時要全力扶持在台愛國的力量。國民黨立委牛煦庭表示，該媒體故伎重施好幾次，想當北京的聽床師想瘋了、想當習近平的小棉襖想太久，這種不具名的放話，沒有任何評論的價值。

牛煦庭今在立法院受訪時指出，從今年開始，自由時報已經好幾次用頭版頭條，加上不具名國安人士放話的方式，一直編造新聞，而且事實證明沒有一件事情是準的。他很懷疑，他們想當北京的聽床師想瘋了、想當習近平的小棉襖想太久，但忘記現在是夏天，所以顯然完全失準。大家打選戰，就按照選戰既定的節奏去走。

牛煦庭也說，美國如何處理對台軍售，難道是自由時報放話能改變的嗎？立委在接待外賓時，常常直接跟美國國會議員反映，第二波的發價書應該要趕快到位。當初如果有辦法第一時間到位，審查特別條例跟特別預算會遇到這麼多障礙嗎？所以球在美國人手上，立法院也希望相關已經承諾的對台FMS的正式軍售可以盡速到位。所以，自由時報不用一天到晚編造這些奇怪的謊言，沒有用，老狗變不出新把戲，騙不了台灣人民的。

牛煦庭 中共 介選 習近平

延伸閱讀

國安人士：中共對台聚焦反對以武謀獨4策略

疫苗攻防…蔣萬安：政府刁難 慘痛經驗不會忘

北戴河暑休即將結束 準備進入中共五中全會時間

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

相關新聞

陳永興自稱「嫉惡如仇」！有具體違法事證 總統也調查、彈劾

立法院今天舉行全院委員會進行第七屆監察委員被提名人資格審查，國民黨立院黨團書記長林沛祥指出，未來若被檢舉人是行政院長、部會首長甚至是總統府高層，監察院長被提名人陳永興也都敢立案調查嗎？陳永興回答，只要有具體事證，即使是總統也照調查、彈劾。

解決公務員被高度多重監督 陳永興：廉政、政風可納入監院

立法院今天舉行全院委員會進行第七屆監察委員被提名人資格審查，民進黨立委林岱樺指出，公務員面臨高度分散的多重監督，包括政風、法務部廉政署、檢調、司法院懲戒及監院糾正彈劾，該如何解決？監察院長被提名人陳永興表示，可考慮將這些單位合併，或將廉政或政風單位納入監院，由監院充分行使對公務員的監督。

「拔管案」要角接國史館長 牛煦庭：意識形態治國騙不了人民

台大歷史學系特聘教授陳翠蓮獲賴清德總統任命為國史館館長。國民黨立委牛煦庭表示，近年國史館長的意識形態都相當鮮明，他認為，用意識形態治國是一件非常、非常危險的事情，這些手段騙不了台灣人民。

媒體爆中共北戴河密令介選 牛煦庭酸：想當北京聽床師想瘋了

自由時報報導，中共在北戴河暑休會議將2026台灣九合一選舉視為中國對台工作關鍵成敗，同時要全力扶持在台愛國的力量。國民黨立委牛煦庭表示，該媒體故伎重施好幾次，想當北京的聽床師想瘋了、想當習近平的小棉襖想太久，這種不具名的放話，沒有任何評論的價值。

陳昭姿突問「我加入民眾黨有罵我嗎？」 陳永興：沒罵過妳

立院今審查監察院人事同意權案，民眾黨立委陳昭姿先是回顧與監察院長被提名人陳永興時長達30年的民主奮鬥情誼，隨後突問，「我請教你，我當時加入民眾黨，有沒有加入過其他人一起責罵我？」陳永興則說，「我沒有罵過妳，沒有罵過」。陳昭姿強調，並非為自己問的，現今台灣變二分法，顏色跟是非不分。

陳永興：修憲廢監院前刪減先預算癱瘓 做法不合理且違憲

監察院長被提名人陳永興今天表示，在修憲廢除監察院以前，立法院不能全數刪除監察院預算、全面否決監察委員被提名人，癱瘓監察院使其成為一個空轉機構，這樣的做法不合理而且違憲，希望主張要刪除預算的立委慎重思考，「不能要馬兒好，又要馬兒不吃草」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。