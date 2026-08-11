媒體爆中共北戴河密令介選 牛煦庭酸：想當北京聽床師想瘋了

自由時報報導，中共在北戴河暑休會議將2026台灣九合一選舉視為中國對台工作關鍵成敗，同時要全力扶持在台愛國的力量。國民黨立委牛煦庭表示，該媒體故伎重施好幾次，想當北京的聽床師想瘋了、想當習近平的小棉襖想太久，這種不具名的放話，沒有任何評論的價值。

牛煦庭今在立法院受訪時指出，從今年開始，自由時報已經好幾次用頭版頭條，加上不具名國安人士放話的方式，一直編造新聞，而且事實證明沒有一件事情是準的。他很懷疑，他們想當北京的聽床師想瘋了、想當習近平的小棉襖想太久，但忘記現在是夏天，所以顯然完全失準。大家打選戰，就按照選戰既定的節奏去走。

牛煦庭也說，美國如何處理對台軍售，難道是自由時報放話能改變的嗎？立委在接待外賓時，常常直接跟美國國會議員反映，第二波的發價書應該要趕快到位。當初如果有辦法第一時間到位，審查特別條例跟特別預算會遇到這麼多障礙嗎？所以球在美國人手上，立法院也希望相關已經承諾的對台FMS的正式軍售可以盡速到位。所以，自由時報不用一天到晚編造這些奇怪的謊言，沒有用，老狗變不出新把戲，騙不了台灣人民的。