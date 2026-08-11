台糖驗毒油不通報、吳乃仁欠款追不回 國民黨：為賴清德政治報恩？

國民黨文傳會主委陳以信今天說，賴清德總統的政治友人吳明昌掌台糖，賴總統力挺的前台糖董事長吳乃仁又欠台糖鉅款，台糖卻偏偏縱放吳乃仁，他質疑吳明昌是為賴總統政治報恩。

台糖5月發現中聯油脂粗油苯駢芘達14.7ppb，未向主管機關通報，陳以信表示，台糖是國營企業，更是食品業者，發現食安風險不通報，讓政府錯失追查毒油的關鍵時間，更讓國人多吃兩個月毒油，罪無可逭，台糖應被究責查辦。

陳以信指出，台糖購買中聯油品，才依食安法第7條第2項取得檢驗產品原材料的權利，台糖既已驗出苯駢芘超標，當然應負同條第5項通報主管機關的義務。南僑就是因原料油未通報被罰300萬元，政府對台糖不該雙重標準；台糖董事長吳明昌是食安專家，應基於專業採取更高食安標準，台糖卻在食安防線徹底失守，吳明昌最該被究責查辦。

陳以信說，台糖追討吳乃仁約1.7億元欠款，更是疑點重重。吳乃仁因台糖土地案欠款，法院今年6月裁定准予管收，台糖卻不合常理，撤回管收聲請，改以協商還款，外界高度質疑追債寬鬆縱放吳乃仁。

陳以信表示，1.7億元是國家財產，不該讓債務人以極不合理超低金額拖延清償，吳乃仁如每月還5萬元，三百年才能換完1.7億元，吳明昌追款不力應被究責，主管機關經濟部應限令台糖收回協商決定。