中華民國與台灣已融合！監察院長被提名人陳永興：不追求個人名利

立法院今天舉行全員委員會進行第七屆監察委員被提名人資格審查，國民黨立委翁曉玲批評監察院長被提名人陳永興過去被稱獨派醫師，主張中華民國名稱無法代表台灣，如今卻為監察院長名利，轉身成中華民國派，表裡不一，多重人格。陳永興說，他從來不追求個人的名利。

翁曉玲表示，賴清德總統提名的監委名單，政治色彩濃厚，專業配置失衡，缺乏工程與財經專業背景，難以達到憲法要求的中立與獨立。賴總統明知名單不會全數通過，擺明是犧牲打，意在將在野黨貼上杯葛改革，癱瘓政府的標籤，為年底選舉增添政治籌碼。

翁曉玲說，陳永興過去被外界稱為獨派醫師，主張建立新而獨立的國家、批評中華民國名稱無法代表台灣，稱其為虛幻且看不到未來的稱號，陳永興現在是否依然堅定支持台灣獨立運動，並建立以台灣為名的國家？

陳永興表示，他是台灣本土意識很強的醫師，戒嚴解除前，中華民國缺乏人權與言論自由，他無法認同；但他一生只有一本中華民國護照，只有中華民國身分證，他贊同賴總統說的中華民國與台灣已經融合，是2300萬人的共同命運體。

對於是否放棄台獨目標，陳永興說，這並非放棄，是個人的政治理念與信仰，他進入監察院後，必會根據五權憲法行使職權、維護中華民國憲政體制，宣誓效忠中華民國，不會與其政治信仰相違背。

翁曉玲表示，陳永興過去批評前總統蔡英文將民進黨中華民國化、國民黨化，如今卻為監察院長名利，拋棄長久堅持，從台獨派轉身成為中華民國派，這會讓多數統獨派都無法接受其表裡不一，言行不一，是多重人格。陳永興說，他從來不追求個人的名利。

陳永興指出，過去六年監察院未廢，是因為朝野沒有啟動修憲程序，並非監察院本身的問題，他希望他是監察院的改革者，至於監察院的終結者應該是全民。他沒有一定要做院長，但若是上任後身體不健康，會馬上請辭，若監察院無法發揮功能，他也不想做。