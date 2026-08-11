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監察院長被提名人陳永興推6改革：廢除監院並非不可行

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院上午舉行全院委員會審查監委人事，審查監察委員並為院長被提名人陳永興（圖），針對委員質疑台獨信念是否對中華民國憲法忠誠，陳永興表示沒有放棄信念，但強調中華民國和台灣已經結合，會維護中華民國憲體制並成為監察院的改革者。記者曾學仁／攝影 曾學仁
立法院上午舉行全院委員會審查監委人事，審查監察委員並為院長被提名人陳永興（圖），針對委員質疑台獨信念是否對中華民國憲法忠誠，陳永興表示沒有放棄信念，但強調中華民國和台灣已經結合，會維護中華民國憲體制並成為監察院的改革者。記者曾學仁／攝影 曾學仁

立法院全員委員會今審查第七屆監察院人事同意權案，監察院長被提名人陳永興表示，在監察院尚未依憲政程序廢除前，推動監察院的改革與功能提升，是當前最迫切課題。他強調，若順利獲立院同意，將全力推動六大重大改革方案，主動揭示監院運作，接受社會監督。

憲法增修條文規定，監察院設監察委員29人，並以其中1人為院長、1人為副院長，任期6年，由總統提名，經立法院同意任命。現任監察委員任期將於今年7月31日屆滿，依規定，新任監察委員應於8月1日就職。

陳永興表示，自己自高雄醫學大學學生時代起，長期關心小兒麻痺兒童、深入屏東霧台鄉為原住民魯凱族服務。畢業後秉持「精神病患同樣享有基本人權」的信念，於臨床照護病人長達50年，並積極推動「精神衛生法」、職能治療、社工、心理等相關法規之立法，協助消除社會對精神疾病的汙名化，「照顧弱勢、維護人權、追求公益」的初衷始終未變，這也是他決定接受賴清德總統提名、承諾全力提升監察院功能的核心動力。

陳永興指出，針對社會上不少「廢除監察院」呼聲，陳永興指出，在現行五權憲法架構下，監察院依法行使調查、糾正、糾彈及審計權，並設有「國家人權委員會」等，「如果沒有經過修憲程序就凍結監察院，等同放棄對公務員貪瀆的重要監督機制，也放棄保障全民人權、銜接國際人權體系的關鍵機構。」

陳永興強調，廢除監察院並非不可行，但關鍵在於建立全民共識，因此應應召開國事會議，由五院代表、朝野政黨、人權與弱勢團體及憲政學者共同研繹憲法修正方向；踐行修憲程序，凝聚共識後，再送立法院經四分之三立委同意，最後交付公民投票取得過半數同意，方能一舉完成。

陳永興以醫療和治安比喻，「當我們發現醫院服務品質不好，通常是找更好的醫生、提升設備來改善醫療品質，而不是將醫院關門；治安不好，應該提升警察素質與設備，而不是將警政署廢掉。」同樣，提升監察院的辦案品質與效率，才是當前的重心。

陳永興承諾將推動「六大重大改革方案」，首先是「設置發言人制度」，定期召開記者會，主動向社會公佈調查與彈劾糾正結果；「引進外部評鑑」，鼓勵媒體與公民監督團體定期評鑑監委表現；「建立內部考核與自律」，制定內部辦案流程的追蹤考核機制以提升服務品質；「爭取預算充實調查人力」；「落實基層公務員人權教育」；「院內成立修憲小組」。

陳永興強調，他希望能超越黨派、以無私之心為台灣社會和人民奉獻，將餘生投入監察院的改革工作，使其成為民眾信賴依靠的最後保障。

立法院上午舉行全院委員會審查監委人事，監察院長被提名人陳永興（右），在議場向立法委員致意。記者曾學仁／攝影 曾學仁
立法院上午舉行全院委員會審查監委人事，監察院長被提名人陳永興（右），在議場向立法委員致意。記者曾學仁／攝影 曾學仁

監察院 監院 陳永興 立法院 中華民國憲法

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