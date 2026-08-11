挺台獨卻當監察院長 陳永興被質疑大轉彎

「為了當監察院長，你放棄建立台灣共和國了嗎？」藍委翁曉玲11日在立法院審查會上如此詢問監察院長被提名人陳永興，陳回應說，他並沒有改變政治主張，但贊同總統賴清德所說的：「中華民國與台灣已經融合」。針對廢院問題，陳永興認為應啟動修憲、交付人民公投。

凍監院是放棄監督

監察院長被提名人陳永興11日在立法院的監委提名審查會上表示，廢除監察院並非不可行，但關鍵在於能否凝聚全民共識。他認為可以經由國是會議形成具體結論，並進入修憲程序。

他強調，現行《憲法》仍為五權憲法，監察院還有彈劾、糾舉等功能，還有掌管國家人權委員會與公職人員財產申報，若未經修憲就凍結，等同放棄對公務員貪瀆不法的重要監督機制。

國民黨立委翁曉玲質疑，本屆監委政治色彩濃厚、專業失衡，缺少工程與財經專長的被提名者，且很多人很難達到監委期許的專業、中立與獨立，且陳永興過去被視為「獨派」，並批評過「中華民國無法代表台灣」，難以接受中華民國稱號，至今是否還支持台獨運動？

中華民國與台灣融合？

陳永興回應，他是本土意識很強的醫師，過去戒嚴尚未解除前，中華民國沒有人權與言論自由保障，且一黨獨大，他無法認同，但他一生只有中華民國護照與身分證，他贊同總統賴清德所說的：「中華民國與台灣已經融合」，如今已經是自由開放民主的國家。

「所以您放棄建立台灣共和國的目標？」翁曉玲如此追問，但陳永興說，他的政治理念沒有改變，但目前中華民國是五權憲法，應該要維護憲政體制。翁曉玲再次詢問：「你知道若被提名監察院長，必須要宣誓效忠中華民國嗎？這不會與你的政治信仰違背嗎？」陳永興回應說不會，翁曉玲便認為，陳的言論與過去長期主張台獨的理念並不相同。

若生病會馬上請辭

近來廢除監察院的呼聲再起，翁曉玲詢問陳永興的態度，並引用前院長陳菊曾說要當「末代院長」，但最後卻沒廢院，還請假一年多，完全是「佔著位置不做事」。陳永興回應說，他希望自己在監察院上是改革者，至於是否廢除最後是要遵循修憲程序，看民眾的意願，而他如果身體不舒服會馬上請辭。

陳永興面對民眾黨立委陳昭姿的質詢時也說，他過去是醫生，看病人不會分黨派，擔任監察院長也一樣，有違法就會調查；陳昭姿追問這次的名單很可能不會通過，陳永興回應說，賴總統提名他時就曾說過，監察院要是「人民」的監察院，此次名單可能不會通過，但為了台灣他願意犧牲。

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