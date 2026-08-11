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傳中共北戴河密令扶植「在台愛國力量」 蕭旭岑斥編故事

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／擷取自中廣新聞網YT頻道
國民黨副主席蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／擷取自中廣新聞網YT頻道

自由時報報導，中共在北戴河暑休會議將2026台灣九合一選舉視為中國對台工作關鍵成敗，下令務必給予在台「愛國力量」最大支持。國民黨副主席蕭旭岑今天斥這是編故事，都是基於民進黨抗中保台的敘事，要用完全不知消息來源、似是而非的訊息說大陸正在介選，也是在年底選舉劍指在野黨。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，任何了解中共運作、以及大陸實況的人都知道，所謂的「北戴河會議」，沒有這樣一個正式的會議名稱。他也不相信現在的國安官員有辦法知道這麼多大陸所謂北戴河內部的訊息，「在我看來，這些都是編的，」包含去年從民進黨台北市長參選人沈伯洋開始，要去恐嚇台灣人的政治敘事所編出來的故事。

蕭旭岑說，報導內容寫得洋洋灑灑，但沒有一絲一毫是真正的情報，他相信就連美國也不見得能得到大陸在所謂北戴河這些事情上的訊息跟情報，我國安官員居然可以講那麼多，側翼或學者還可以早早去附和，這是一個很不負責任的說法，把選舉混到裡面，再意有所指稱大陸現在在介選，他覺得非常離譜。

蕭旭岑說，大陸能發表所謂的「密令」，就是黨跟政兩個部門，政的部門就是大家所知道的國務院，請問國務院有頒布什麼命令？字號是多少？如果是黨，中央辦公廳總書記是習近平、書記是蔡奇，能發布命令的就是中央書記處，請問國安單位有掌握他們發布什麼所謂的密令嗎？

蕭旭岑說，所以這些都是在編故事，把大陸對台的一些說法扭曲、編造，反過來說大陸在密謀什麼，聽起來好像很厲害；但以他的了解，民進黨國安官員還沒有這個本事去了解大陸現在到底在做什麼，可是他們可以把它變成故事，反過來打擊在野黨，這很惡質。

蕭旭岑說，國安官員認為北戴河暑休確實是一個會議，而且有權力發布命令，但依照他對大陸的了解，這是完全錯誤的。北戴河從來不是一個正式的名稱，而是現任官員或元老有休假的慣例，大家聚聚聊一聊、交換意見，性質有點像是國民黨的中央評議委員會議。中共所有官方文書，或者過去有記載的報導，從來沒有「北戴河會議」這樣一個名稱，也沒有一個實質的「北戴河做出什麼決議」。

他批評，國安官員居然可以憑空捏造，說北戴河開高層會議、還做出決議，這個基本事實就是錯誤的，竟然還誤導國人，分化、煽動台灣內部的人心，這才是真正的介選，意圖使在野黨不當選。

他也說，接下來綠營還會編更多故事，說國民黨或民眾黨配合大陸開始做一些什麼行動。現在選舉只剩下3個多月，他要正告民進黨政府和賴清德總統，不要在最後3個多月用抹紅牌、「中共介選」的帽子扣在在野黨身上。有本事就去真正查辦到有什麼證據，證明真的有所謂大陸介選的證據，如果沒有的話，不要用這種編故事、意有所指或暗示的方式，把在野黨全部捲進來，這非常可恥。

蕭旭岑 中共 抹紅 國安

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