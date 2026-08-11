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「長崎模式」矮化台灣 李逸洋：若承受將有「骨牌效應」
日本長崎原爆和平紀念典禮，駐日代表李逸洋刻意缺席，抗議席次矮化國格。李逸洋昨表示，他擔憂台灣若默默承受後果是「骨牌效應」，中國將在日本各地逐一破壞台日關係。國民黨立法院黨團表示，推給中共打壓也難掩外交失能，吹破「台日友好」泡泡。
李逸洋昨在臉書貼文表示，他是以戰略高度來因應台灣被矮化國格問題，長崎市政府自甘充當中國對台法律戰的幫凶，如果台灣乖乖就範、忍氣吞聲，承認台灣沒有主權、不是一個國家，中國勢必拿「長崎模式」施加於廣島，此例一開，中國會在日本各個地方逐一破壞辛勤建立起來的台日關係。
國民黨發言人牛煦庭說，外交人員不滿遭矮化行為，「我們當然願意肯定」，但處理必須精準、清楚，層級也要正確；既然要抗議，就應清楚向國際社會表達我方不應遭到矮化。國際外交很現實，不應將外交的短期紅利或表面功夫作為對內宣傳或政治化處理。
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