「卡管」大將 陳翠蓮將掌國史館

總統府發言人郭雅慧昨表示，國史館館長陳儀深辭職案已核准，總統特任台灣大學歷史學系特聘教授陳翠蓮為國史館館長，自九月十四日生效。

郭雅慧說，陳翠蓮早年曾任職於自立晚報等媒體，對台灣民主憲政發展累積豐富的觀察經驗；其後轉任教職，先後於淡江大學、政治大學及台灣大學服務，長期從事台灣政治史的教學與研究，並積極參與轉型正義相關工作，曾任國史館諮詢委員、文化部國家人權博物館諮詢委員會委員、促進轉型正義基金管理委員會委員等職，提供專業諮詢意見，是兼具深厚學術涵養與豐富實務歷練的優秀學者。

郭雅慧補充表示，陳翠蓮仍在台大任教，將於完成借調程序後上任。

不過，陳翠蓮也被翻出諸多爭議。其中，二○一八年台大校長遴選事件，陳翠蓮曾在臉書連發近廿篇文章，反對管中閔擔任台大校長。管中閔最後仍於二○一九年一月八日上任，二○二三年一月卸任，今年暑假退休。

二○二二年公共電視第七屆董監事審查時，董事候選人陳翠蓮獲九票同意、五票反對，未通過審查。當時國民黨推舉的審查委員胡競英（藝名胡冠珍）批評，陳翠蓮的作品幾乎都在講二二八事件，「非常撕裂族群」；另位國民黨推舉的審查委員、政大教授廖元豪也認為陳翠蓮在媒體發表的政論文章具有強烈的特定意識形態，與公視法要求「客觀、公正、多元」的精神不符，不適任公視董事。