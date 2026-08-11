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駐日內瓦處長爆惡行 綠委：要砍頭的

聯合報／ 記者陳熙文鄭媁林銘翰戴永華黃寅／連線報導

我國駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處處長李冠德遭爆涉嫌濫用公帑、報假帳、職場霸凌等多案，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄昨天批「荒唐」，認為如果爆料屬實，真有這麼多惡行惡狀，「這怎麼還叫外交官？這個都要砍頭了。」朝野都要求外交部徹底調查。外交部指出，已啟動相關調查程序，並將要求李冠德返國配合相關調查程序，加速釐清案情。

李冠德近日遭爆長期對下屬言語霸凌、失控咆哮，且多次違規駕駛，還酒駕，其另一半更仰賴「處長夫人」頭銜擅自進入辦事處翻找資料，甚至欺凌職務宿舍清潔人員。

爆料也指，李冠德在去年世界衛生大會（ＷＨＡ）會議期間，因執意請立委視導團吃米其林大餐，讓三位立委錯過班機，重訂機票，額外支出十多萬元公帑。當時三位立委中的民進黨立委王正旭昨回應，就是一般的聚餐、簡餐，順便討論明年要做那些事；國民黨立委王育敏低調回應表示，行程都是外交部安排，應問外交部。

外交部表示，檢舉事項涉及財務管理、公物使用、資安風險、職場管理及館務運作等不同面向，七月底接獲申訴函，即由相關權責單位分別依程序調查處理；涉及職場霸凌的申訴事項，外交部於八月二日經安全及衛生防護委員會審查後受理，並組成以具法律、諮商等專業背景的外部委員為主的專案調查小組，依法啟動調查。

日內瓦 綠委 假帳 外交部

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