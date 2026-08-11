欠台糖逾億 藍委：吳乃仁只願月還5萬元

台糖向前董事長吳乃仁等人追償約一點八億元欠款，八月下旬將進行第二次協商，台糖副總經理蕭基淵昨說，如果吳乃仁還是無法提出讓他們滿意的還款計畫，台糖將再度聲請管收。國民黨立委王鴻薇關切雙方七月協商時，吳乃仁只願每個月還五萬元，導致協商破局是否屬實？蕭基淵表示，協商尚未結束，內容不便公開。

民進黨新潮流大老吳乃仁任職台糖董事長期間，低價賤賣台糖土地給春龍公司，造成台糖巨大損失，最高法院在二○二○年二月判決吳乃仁等四人須賠償台糖一點一七九六億元，自台糖提告日期二○一○年起加計利息滾到現在已欠一點八一億元。

立法院經濟委員會昨邀請經濟部、台糖專案報告中聯油脂事件、台糖售地案等重大債權追償。王鴻薇質詢，吳乃仁究竟提出什麼還款條件？台糖到底多難以啟口？據她掌握消息，七月十六日首次協商破局是因為吳提出的還款計畫是每個月還款五萬元、甚至不到五萬元，所以完全談不下去；若按照吳乃仁的還款計畫，大概要還三百年，吳乃仁現在已經七十九歲，「他要還到三百七十九歲嗎？」針對吳乃仁在台糖撤回管收後提出如此離譜的還款計畫，台糖是否要重新聲請管收吳乃仁？

蕭基淵回應，台糖與吳乃仁將於八月下旬第二次協商，「如果協商沒有合理的還款計畫，當然台糖一定會再聲請管收」。王鴻薇質詢表示，吳乃仁提出每月還五萬元的計畫時，就應該再聲請管收，相信吳乃仁就會提出比較好的還款計畫，且台糖是國營事業，吳乃仁的還款計畫必須公開。

原本台糖管收吳乃仁的聲請已在六月十一日獲得法院的同意，但管收才短短十二天即撤回，外界質疑是否為經濟部指示。經濟部長龔明鑫否認，他表示，協商與談判有其過程與技巧，這個部分經濟部要尊重台糖。

至於撤回管收聲請、放走吳乃仁的決定是誰做的？蕭基淵在回答立委陳昭姿質詢時說，是當時委託的訴訟代理人、台糖獨立董事湯瑞科當庭決定，「他有卅多年律師經驗」。陳昭姿質疑，律師決定不用跟董事長、總經理討論？蕭基淵說，「這部分是當時公司有授權」。

據指出，湯瑞科與曾任律師的屏東縣長周春米，均曾受屏東縣前縣長潘孟安委任，擔任莫拉克風災雙園斷橋國賠案義務律師。

陳昭姿質疑，民眾只要欠水電費，馬上就被停水停電，還一直被催，吳乃仁欠一點八億元還能上健身房，逍遙法外，台糖為何要放吳乃仁走？台糖表示，到目前為止這筆債權收回三九○○萬元，吳乃仁的部分是七五○萬元。

對於台糖案，吳乃仁方面並無評論。民進黨人士說，黨內各派系包括新潮流在內，對此案態度一致，即依法辦理、尊重司法，不會有過多評論，且此案發展也證明司法未因人設事。但國民黨立委羅智強批評，「大老掏空趴趴走」，這就是民進黨執政下最大的悲哀。陳昭姿也質疑，「這不是放水，什麼才是放水？」