拒出席長崎和平紀念典禮 李逸洋：默默承受恐成骨牌效應

我駐日代表李逸洋因長崎和平紀念典禮的座位安排問題，拒絕出席典禮，引發台日關注，李逸洋10日在臉書上表示，不必拿長崎事件來擴大解釋，全面否定台日關係，因為這只是單一事件。

李逸洋也回應對他採取抗議的質疑，指他是以戰略高度來因應台灣被矮化國格問題，並認為，如果台灣接受非使節團待遇，承認台灣沒有主權，中國勢必拿長崎模式施加於廣島之上；李逸洋說，他擔憂默默承受的後果是骨牌效應。

美國於二戰期間，分別在廣到和長崎投下原子彈，日本長崎市9日舉行81周年紀念儀式，祈念和平，有許多外國使節蒞臨參加；不過，我駐日代表李逸洋卻發表聲明拒絕出席今年活動，理由是長崎市政府將台灣代表的座位安排於使節團的區域之外，質疑這是「刻意矮化台灣國格與地位」。

李逸洋10日又在臉書發文表示，從臉書留言與社群媒體反應來看，有8成多支持他拒絕出席的決定，認為台灣不應該被矮化打壓；李逸洋在文中感謝大家的支持和鼓勵。

至於有人認為，此事件正好驗證政府所講的台日友好是自欺欺人，認為今後不要再深化交流，李逸洋則反駁說，「台日關係史上最好」這句話是他講的，並細數他上任兩年來台日關係友好的證明。

李逸洋說，台日兄弟友誼深厚無庸置疑，但日本人中也有親中派，而台灣人中亦有反日派，這不足為奇。他說，從來沒有人講過台日關係是一百分，所以不必拿長崎事件來擴大解釋，全面否定台日關係；這只是一個單一事件。

至於有人認為李逸洋不該採取抗議行動，讓台日關係蒙上隱憂，李逸洋則說，他是以戰略高度來因應台灣被矮化國格問題，如果長崎市政府自甘充當中國對台法律戰的幫凶，若台灣乖乖就範、忍氣吞聲，接受非使節團待遇，承認台灣沒有主權、不是一個國家，中國勢必拿長崎模式施加於廣島之上。

李逸洋說，如果長崎否定台灣，台灣都可以接受，為何廣島要給台灣使節待遇？他擔憂默默承受的後果會是骨牌效應，此例一開，中國會在日本各個地方逐一破壞台灣辛勤建立起來的台日關係。

李逸洋最後表示，大家要共同對付的敵人只有一個，就是背後操弄掌控、破壞台日情誼的中國，不能給他任何挑撥離間台日感情的機會。