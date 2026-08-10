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「一年八班」成藍營再起關鍵 鄭照新：重返執政的養分與戰力

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市副市長鄭照新接受「新聞海景第一排」專訪，提到二年八班重返執政，唯有一年八班累積戰力。圖／攝自YT
台中市副市長鄭照新接受「新聞海景第一排」專訪，提到二年八班重返執政，唯有一年八班累積戰力。圖／攝自YT

從二○一八地方選舉大勝，到布局二○二八重返中央執政，國民黨內部逐漸形成以「一年八班當選同學」為核心的政治動能。台中市副市長鄭照新指出，這批歷經執政與政黨輪替考驗的地方首長與民代，已成為藍營再起的關鍵資產，不僅具備治理經驗，更累積對民意脈動的敏銳度，是銜接二○二八的重要基礎。

在藍綠對抗持續升溫之際，賴清德總統於行動中常會中大力批評台中市政，引發地方反彈。鄭照新受訪表示，總統以「食安破口」形容台中令人不解，台中其實是食安防線，包含非洲豬瘟未擴散、相關資訊完整揭露，中央不應將責任「甩鍋」給二百八十七萬台中市民。

鄭照新指出，賴總統的輔選方式相當罕見，直指地方政府，與過去以政策願景爭取支持的模式不同。他認為，真正的輔選應提出重大施政計畫，而非針對特定城市進行政治攻防。尤其在台中捷運藍線已開工之際，中央卻持續對台中開火，反而讓外界產生「卡台中」的觀感。

談及整體政治布局，鄭照新指出，藍營重新整合的關鍵，在於「二○一八當選的同學」。他表示，這批政治人物歷經執政與挫折，對民意有更深刻的理解，「不是紙上談兵，而是實際面對過民意起伏」，是未來重返中央執政的重要養分。

此外，他也提到地方合作的重要性，指出台中目前已形成跨黨派合作平台，藍白在議題上相互支援，「不是看藍或白，而是共同回應人民需求」，這樣的模式在台中運作成熟，展現整合效果。

對於未來政治走向，鄭照新認為，二○二六選舉是關鍵第一步，若能穩固地方執政版圖，將為二○二八布局奠定基礎。他並提及，外界關注的領導人角色發展，強調相關人選「不會讓人失望」，但現階段仍應以地方選舉為優先。

整體而言，鄭照新將藍營的再起動能，歸結於「一年八班同學」的經驗累積與彼此連結。他強調，唯有持續貼近民意、快速回應社會需求，才能在未來政治競局中重新取得主導地位。

藍營 鄭照新 重返執政 食安 台中

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