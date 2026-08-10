駐日內瓦處長遭爆濫用公帑、霸凌 外交部：要求處長返國調查

我國駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處處長李冠德遭爆涉嫌濫用公帑、報假帳、職場霸凌等，外交部指出，目前已啟動相關調查程序，將要求李冠德返國配合相關調查程序來加速釐清案情。

李冠德近日遭爆長期對下屬言語霸凌、情緒失控咆哮，且多次違規駕駛，還酒駕，其另一半更仰賴「處長夫人」的頭銜擅自進入辦事處，於辦事處同仁的辦公室翻找資料，甚至欺凌職務宿舍清潔人員。

爆料也指出，李冠德在去年世界衛生大會（WHA）會議期間，因執意請立委視導團吃米其林大餐，讓三位立委錯過班機，重訂機票額外支出十多萬元公帑。

對此，外交部表示，由於檢舉事項涉及財務管理、公物使用、資安風險、職場管理及館務運作等不同面向，外交部於七月底接獲申訴函後，即由相關權責單位分別依程序進行調查處理；至於涉及職場霸凌的申訴事項，外交部於八月二日經安全及衛生防護委員會審查後受理，並組成以具法律、諮商等專業背景的外部委員為主的專案調查小組，依法啟動調查程序。

外交部指出，有鑒檢舉事項眾多且涉及不同權責單位，為有利於館務正常運作及後續調查釐清，外交部將要求李冠德返國，配合相關調查程序並加速釐清案情。

外交部表示，外交部一向重視營造安全、尊重及友善的職場環境，並秉持「職場霸凌零容忍」立場，對於涉及職場不當對待、管理方式或內部互動等情形，均設有多元且具保密性的申訴及反映管道，並將依相關規定妥適處理。