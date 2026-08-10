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研究228曾被指「非常撕裂族群」無緣公視董事 陳翠蓮將任國史館長

聯合報／ 記者周佑政林河名／台北即時報導
台灣大學歷史學系特聘教授陳翠蓮，獲賴清德總統任命為國史館館長。聯合報系資料照
台灣大學歷史學系特聘教授陳翠蓮，獲賴清德總統任命為國史館館長。聯合報系資料照

總統府發言人郭雅慧今天表示，國史館館長陳儀深辭職案業已核准，總統於今天特任陳翠蓮女士為國史館館長，自9月14日生效。

郭雅慧指出，陳翠蓮現任台灣大學歷史學系特聘教授，早年曾任職於自立晚報、中國時報等媒體，對台灣民主憲政發展累積豐富的觀察經驗；其後轉任教職，先後於淡江大學、政治大學及台灣大學服務，長期從事台灣政治史的教學與研究。

郭雅慧表示，陳教授從事學術工作的同時，亦積極參與轉型正義相關工作，曾擔任國史館諮詢委員、文化部國家人權博物館諮詢委員會委員、促進轉型正義基金管理委員會委員等職，提供專業諮詢意見，是兼具深厚學術涵養與豐富實務歷練的優秀學者。

郭雅慧補充，陳翠蓮目前仍在台大任教，將於完成借調程序後上任；相信陳翠蓮接任國史館館長後，將能一展長才，領導國史館發揮機關功能，為台灣史料的彙編、研究與修纂注入新動能。

陳翠蓮曾在2022年公共電視第7屆董監事審查時，獲9票同意、5票反對，未通過審查。當時國民黨推舉的審查委員胡競英（藝名胡冠珍）批評，陳翠蓮所有的作品都在講228事件，「非常撕裂族群」；另一位也是國民黨推舉的審查委員、政大教授廖元豪也痛斥陳翠蓮的意識形態，不適任公視董事

國史館 公視 董事 陳儀深

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