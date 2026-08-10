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陳儀深請辭獲准…賴總統特任陳翠蓮為國史館長 9月14日上任
總統府發言人郭雅慧今天表示，國史館長陳儀深辭職案業已核准，賴清德總統今天特任台灣大學歷史學系特聘教授陳翠蓮為國史館長，自9月14日生效。
郭雅慧說明，陳翠蓮為現任台灣大學歷史學系特聘教授，早年曾任職於自立晚報、中國時報等媒體，對台灣民主憲政發展累積豐富的觀察經驗；其後轉任教職，先後於淡江大學、政治大學及台灣大學服務，長期從事台灣政治史的教學與研究。
郭雅慧表示，陳翠蓮從事學術工作的同時，也積極參與轉型正義相關工作，曾擔任國史館諮詢委員、文化部國家人權博物館諮詢委員會委員、促進轉型正義基金管理委員會委員等職，提供專業諮詢意見，是兼具深厚學術涵養與豐富實務歷練的優秀學者。
郭雅慧指出，陳翠蓮目前仍在台大任教，將於完成借調程序後上任。相信陳翠蓮接任國史館館長後，將能一展長才，領導國史館發揮機關功能，為台灣史料的彙編、研究與修纂注入新動能。
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