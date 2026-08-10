菲劃民主礁領海基線 外交部：已向攸關國表達立場

國民黨呼籲嚴肅以對菲律賓劃設民主礁領海基線一事。外交部今天重申針對南海爭議的4項處理原則，強調任何國家片面主張或措施不影響台灣權益，並說明已透過管道向菲律賓在內等南海議題攸關國明確表達。

菲律賓宣布在民主礁劃設領海基線，國民黨今天表示，從外交及主權角度而言，這對中華民國都是非常重大的事情；如果對相關主權及延伸的經濟利益不積極聲索，對外交是重大且負面打擊，外交部應嚴肅以對。

外交部下午回覆中央社提問表示，政府一貫主張，南海爭議應秉持「依據國際法和平解決爭端」、「將台灣納入相關多邊爭端解決機制」、「維護南海航行及飛越自由」，以及「擱置爭議、共同開發」等4項原則處理。

外交部強調，在上述前提下，任何國家單方涉及台灣主權及相關海域權利的任何主張或措施，均不影響台灣既有立場與權益，也對台灣不具任何法律效力。此一立場與原則，政府已主動透過適當管道，向包括菲律賓在內等南海議題攸關國明確表達。

另針對日本與菲律賓未來可能展開的經濟海域劃界談判一事，外交部再次澄清，台灣曾多次分別向日、菲兩國確認，台灣與日本於2013年所簽「台日漁業協議」及與菲律賓於2015年簽署「台菲漁業執法合作協定」等既有機制仍持續進行，未來相關海事議題將分別透過該等機制進行溝通與交流。