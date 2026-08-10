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友邦聖文森及格瑞那丁新任總理傅萊德首度訪台 賴總統明軍禮迎接

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
我國加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁總理傅萊德（Godwin Friday）伉儷率團訪台，總統府今天表示，賴清德總統將於明下午在總統府以隆重軍禮迎接訪團。圖／取自總統府發言人臉書
我國加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁總理傅萊德（Godwin Friday）伉儷率團訪台，總統府今天表示，賴清德總統將於明下午在總統府以隆重軍禮迎接訪團。圖／取自總統府發言人臉書

我國加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁總理傅萊德（Godwin Friday）伉儷率團訪台，總統府今天表示，賴清德總統將於明下午在總統府以隆重軍禮迎接訪團，雙方也將就兩國共同關切的議題，進行會晤交換意見。

總統府表示，這是傅萊德首度率團來台訪問，今年適逢台聖建交45周年，感謝總理的堅定支持，兩國邦誼歷久彌堅，合作成果豐碩。多年來，兩國在基礎建設、農業、公衛、教育、數位發展及人才培育等各個領域合作密切。聖國也透過為台灣執言等多元方式，相當積極地支持我國參與「世界衛生組織」（WHO）等國際組織。「我們期盼未來深化台聖邦誼的深度與廣度，一起努力為兩國人民創造更多福祉。」

去年11月，聖文森及格瑞那丁舉行國會大選，反對黨「新民主黨」獲勝，終結前總理龔薩福（Ralph Gonsalves）長達24年的執政；新民主黨黨魁傅萊德就任新總理，該黨曾主張與台灣斷交並與中國大陸建交。

總理 賴總統 公衛

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