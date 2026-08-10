【重磅快評】一欠300年 吳乃仁的「清廉勤政愛鄉土」

曾獲賴清德總統用政治生命背書的台糖前董事長吳乃仁，今天傳出他積欠台糖1.7億元，7月協商時，吳乃仁每月僅願還款不到5萬元，成為令人羨慕的「乃公專案」。欠債1.7億元，若併入正常利息計算，每月只還5萬元，吳乃仁300年都還不完，這筆爛帳將是「債留子孫」。身為黨國大老的吳乃仁，重新詮釋民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神。

立法院經濟委員會今天安排經濟部、台糖專案報告「台糖經營治理及風險控管之檢討」，吳乃仁欠款事件無疑成為台糖企業管理的最大風險。因為這不是單純的債務糾紛，而是攸關國營事業的誠信問題，更凸顯政商勾結陋習的冰山一角。

針對7月16日台糖與吳乃仁的還款協商破局原因，台糖副總蕭基淵表示，吳乃仁方面提出的還款條件，無法被台糖接受，至於還款計畫為何？蕭基淵始終堅持因協商尚未結束，不便公開具體內容。國民黨立委王鴻薇質疑，據她所知，吳乃仁方面提出每月償還5萬元，是否屬實？蕭基淵僅表示，實際情況「好像不大相符」。

吳乃仁任職台糖董事長期間，因推翻內部「只租不售」政策並低價出售土地，導致台糖受損1.7億元，加計利息後追償金額高達1.8億元。台糖曾聲請管收吳乃仁12天，後因律師承諾提出清償計畫並協商，台糖即撤回管收。

台糖證實，雙方律師已計畫8月下旬再次協商，若屆時吳乃仁未提台糖接受的還款計畫，會再聲請管收。據了解，吳乃仁每月願意還款金額恐遠低於5萬元，令人質疑他的償債意願。

此外，吳乃仁遭管收時曾主張罹患嚴重帕金森氏症，生活無法自理，檢調6月3日依法拘提卻撲空門，吳乃仁6月11日自行到案。然而民眾拍到，吳乃仁在檢調撲空隔日就前往健身房，6月8日更由司機開車接送前往運動。在野黨質疑，保外就醫的前總統陳水扁生龍活虎，吳乃仁是否變成「第二個陳水扁」，司法遇到「阿扁」和「乃公」就轉彎？

不過，台糖公司目前由董事長吳明昌兼任總經理，他今以出國視察為由，請假不出席立法院委員會，吳明昌曾任民進黨屏東縣「信賴台灣之友會」執行長，被在野黨質疑「賴友友」，他一缺席，台糖就唱空城；台糖今天也證實，撤回吳乃仁管收是由台糖獨董湯瑞科依公司授權的決定，但湯瑞科曾是民進黨屏東縣長潘孟安、周春米重要的訴訟代理人，也被外界視為另一位「綠友友」。

吳乃仁健康狀況如何認定，司法自應回歸專業；但國營事業追討鉅額欠款，卻是全民都有權追問的國家資產維護問題，絕不能因顏色或身分而有雙標。從台糖的妥協到賴總統的沉默，國家治理已出現嚴重的信賴危機，全民資產若因政治背景就打折扣，社會大眾不禁要問，民進黨那塊「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨招牌，如今還剩多少分量？