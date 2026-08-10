鄭麗文：將提出AI政策與法令環境白皮書 打造下一代「護國神山群」

國民黨主席鄭麗文今參加花蓮縣政府與MIT REAP舉辦2026創新論壇的「建構AI健康與深科技創新創業生態系：跨境合作、公共政策與創業者支持」座談。她透露，將很快準備相當完整的白皮書，提出AI時代所需要的政策與法令環境，以及如何結合私人部門力量、提供資金與政策環境，讓台灣創造下一代「護國神山群」，讓AI帶來的經濟成果由更多人民共享。

鄭麗文表示，AI時代正帶來徹底、翻天覆地的轉變，台灣必須及早建立迎接新時代的政策與法律環境。尤其如果政府政策高度倚賴AI演算法，更必須思考「到底是AI在幫我們做決定，還是我們自己在做決定？」人類應決定要達成的目標，讓AI成為最忠實的僕人、最好用的工具。

她指出，台灣近年亮眼的經濟成果，來自台積電供應鏈及AI硬體製造，但台灣同時面臨明顯的「K型經濟」，經濟成果只有極少數人可以分享，提供台灣八、九成就業機會的傳統產業、服務業與農業，則面臨嚴重的萎縮、挑戰與瓶頸。因此，AI成果如何讓絕大多數人民共同分享，是政府必須面對的重要課題。

鄭麗文表示，台灣的特色是擁有大量中小微型企業，政府應思考提供「公共算力、公共數據」，讓中小微型企業可以共享。不能只要求微型企業自行進行AI升級，否則未來可能面臨被大型企業併吞或取代。台灣具有過去成功的經驗、獨特的產業生態、高科技環境與豐沛人才，有機會找到一條讓AI創造巨大經濟紅利，同時讓全民共享的道路。

鄭麗文說，她近一年持續思考，台灣過去創造經濟奇蹟與「護國神山」，面對新的AI時代，下一步就是「台灣如何創造下一代的護國神山群？」不只高科技產業，包括傳產、服務業及農業都應全面升級，除了算力與數據共享，也需要全面的政策、法律及社會福利環境，確保環境永續與成果共享。

她希望運用台灣既有經驗及軟硬體資源，將台灣打造成全世界重要的「沙盒」（sandbox），創造具有示範性的模式；包括中小學教育方式也必須因應AI時代改變。鄭麗文說，未來將很快準備完整白皮書，提出所需要的政策與法令環境，並思考如何結合私人部門力量及提供資金。

鄭麗文引用甘迺迪當年決定把人類送上月球時曾說，「我們決定要做這件事情，並不是因為這件事情很容易，而是因為這件事情很困難」。政治工作者與政府政策應容許人們大膽作夢、提出願景，同時務實提供相關土壤與環境，讓願景與夢想能一步一步達成。