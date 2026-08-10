聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文：將提出AI政策與法令環境白皮書 打造下一代「護國神山群」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今參加花蓮縣政府與MIT REAP舉辦2026創新論壇的「建構AI健康與深科技創新創業生態系：跨境合作、公共政策與創業者支持」座談。圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文今參加花蓮縣政府與MIT REAP舉辦2026創新論壇的「建構AI健康與深科技創新創業生態系：跨境合作、公共政策與創業者支持」座談。圖／國民黨提供

國民黨主席鄭麗文今參加花蓮縣政府MIT REAP舉辦2026創新論壇的「建構AI健康與深科技創新創業生態系：跨境合作、公共政策與創業者支持」座談。她透露，將很快準備相當完整的白皮書，提出AI時代所需要的政策與法令環境，以及如何結合私人部門力量、提供資金與政策環境，讓台灣創造下一代「護國神山群」，讓AI帶來的經濟成果由更多人民共享。

鄭麗文表示，AI時代正帶來徹底、翻天覆地的轉變，台灣必須及早建立迎接新時代的政策與法律環境。尤其如果政府政策高度倚賴AI演算法，更必須思考「到底是AI在幫我們做決定，還是我們自己在做決定？」人類應決定要達成的目標，讓AI成為最忠實的僕人、最好用的工具。

她指出，台灣近年亮眼的經濟成果，來自台積電供應鏈及AI硬體製造，但台灣同時面臨明顯的「K型經濟」，經濟成果只有極少數人可以分享，提供台灣八、九成就業機會的傳統產業、服務業與農業，則面臨嚴重的萎縮、挑戰與瓶頸。因此，AI成果如何讓絕大多數人民共同分享，是政府必須面對的重要課題。

鄭麗文表示，台灣的特色是擁有大量中小微型企業，政府應思考提供「公共算力、公共數據」，讓中小微型企業可以共享。不能只要求微型企業自行進行AI升級，否則未來可能面臨被大型企業併吞或取代。台灣具有過去成功的經驗、獨特的產業生態、高科技環境與豐沛人才，有機會找到一條讓AI創造巨大經濟紅利，同時讓全民共享的道路。

鄭麗文說，她近一年持續思考，台灣過去創造經濟奇蹟與「護國神山」，面對新的AI時代，下一步就是「台灣如何創造下一代的護國神山群？」不只高科技產業，包括傳產、服務業及農業都應全面升級，除了算力與數據共享，也需要全面的政策、法律及社會福利環境，確保環境永續與成果共享。

她希望運用台灣既有經驗及軟硬體資源，將台灣打造成全世界重要的「沙盒」（sandbox），創造具有示範性的模式；包括中小學教育方式也必須因應AI時代改變。鄭麗文說，未來將很快準備完整白皮書，提出所需要的政策與法令環境，並思考如何結合私人部門力量及提供資金。

鄭麗文引用甘迺迪當年決定把人類送上月球時曾說，「我們決定要做這件事情，並不是因為這件事情很容易，而是因為這件事情很困難」。政治工作者與政府政策應容許人們大膽作夢、提出願景，同時務實提供相關土壤與環境，讓願景與夢想能一步一步達成。

鄭麗文 MIT 花蓮縣政府 國民黨

延伸閱讀

下一代AI戰場／「超越工業革命」 美中競逐AGI

智慧經營／美律董事長廖耕彬 搭載AI算力 做大市場

國際基礎科學大會開幕 丘成桐：中10年內成為數學強國

AI時代來臨 為台灣高齡社會與少子化帶來新解方

相關新聞

研究228曾被指「非常撕裂族群」無緣公視董事 陳翠蓮將任國史館長

總統府發言人郭雅慧今天表示，國史館館長陳儀深辭職案業已核准，總統於今天特任陳翠蓮女士為國史館館長，自9月14日生效。

欠台糖逾億 藍委：吳乃仁只願月還5萬元

台糖向前董事長吳乃仁等人追償約一點八億元欠款，八月下旬將進行第二次協商，台糖副總經理蕭基淵昨說，如果吳乃仁還是無法提出讓他們滿意的還款計畫，台糖將再度聲請管收。國民黨立委王鴻薇關切雙方七月協商時，吳乃仁只願每個月還五萬元，導致協商破局是否屬實？蕭基淵表示，協商尚未結束，內容不便公開。

「卡管」大將 陳翠蓮將掌國史館

總統府發言人郭雅慧昨表示，國史館館長陳儀深辭職案已核准，總統特任台灣大學歷史學系特聘教授陳翠蓮為國史館館長，自九月十四日生效。

駐日內瓦處長遭爆濫用公帑、霸凌 外交部：要求處長返國調查

我國駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處處長李冠德遭爆涉嫌濫用公帑、報假帳、職場霸凌等，外交部指出，目前已啟動相關調查程序，將要求李冠德返國配合相關調查程序來加速釐清案情。

「長崎模式」矮化台灣 李逸洋：若承受將有「骨牌效應」

日本長崎原爆和平紀念典禮，駐日代表李逸洋刻意缺席，抗議席次矮化國格。李逸洋昨表示，他擔憂台灣若默默承受後果是「骨牌效應」，中國將在日本各地逐一破壞台日關係。國民黨立法院黨團表示，推給中共打壓也難掩外交失能，吹破「台日友好」泡泡。

蔣萬安重砲反擊 轟綠「疫苗到毒油都黑箱」

慈濟基金會疫苗採購遭詐騙，引爆朝野政治攻防，綠營近期圍剿台北市長蔣萬安，蔣昨重砲反擊說，從疫苗到最近的毒油案，民進黨政府態度就是硬拗、護航、包庇，整件事情就是黑箱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。