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外交官請吃米其林大餐害錯過班機？立委王育敏：應該去問外交部

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
針對駐瑞士日內瓦處長李冠德被爆料內容，王育敏上午表示，行程由外交部安排，應該問外交部。記者黃寅／攝影
針對駐瑞士日內瓦處長李冠德被爆料內容，王育敏上午表示，行程由外交部安排，應該問外交部。記者黃寅／攝影

駐瑞士日內瓦處長李冠德被爆料，指去年WHA期間以要價上萬元的米其林餐廳宴請朝野立委視導團，甚至為此錯過原訂班機，還必須補訂機票浪費上百萬元公帑。視導團成員之一的國民黨立委王育敏上午被問及此事時表示，行程由外交部安排，應該問外交部。

據了解，李冠德近日遭駐日內瓦辦事處同仁指控職場霸凌、言語羞辱，還散布性別、宗教歧視言論，甚至還涉非法扣押補助、強迫同仁代墊公款，以及虛報公帳、超速、酒駕等。

指控還說，民進黨立委王正旭、國民黨立委王育敏、民眾黨立委劉書彬等人去年在WHA開議期間組成視導團前往日內瓦訪問，李冠德兩度以公費招待3人吃高檔餐廳，其中一次還是米其林2星餐廳L'Atelier Robuchon，每人餐費270瑞郎，折合新台幣約1萬800元。

王育敏今天上午以國民黨台中市長參選人江啟臣的競選團隊副主委身分出席活動前，針對是否曾在日內瓦因為吃大餐而錯過班機等表示，行程都是外交部安排，因此應該去問外交部。

外交部 王育敏 外交官 米其林 日內瓦

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