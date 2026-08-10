日本自民黨國會議員訪台 有村治子率團南下悼念安倍晉三

日本自民黨國會議員組團訪台，總務會長有村治子今早偕同眾議員長島昭久、大塚拓眾及鹿嶋祐介，四人前往紅毛港保安堂追悼前首相安倍晉三，眾人向銅像獻花致意，並在主委張吉雄介紹下認識保安堂歷史，參訪過程不斷表達謝意，感念台人重視珍貴情誼。

日本前首相安倍晉三遭暗殺身亡後，紅毛港保安堂豎立紀念銅像及建造紀念公園，安倍晉三遺孀安倍昭惠四度來訪，現任首相高市早苗，去年也曾赴保安堂為安倍紀念公園揭牌。

參議員、自民黨總務會長有村治子與眾議員長島昭久、大塚拓眾、鹿嶋祐介等人訪台，今早在「福和會」安排下南下高雄保安堂追悼安倍晉三，眾人逐一獻花，並與銅像合影留念。

透過翻譯說明，保安堂人員解說當年設立銅像背景、紀念公園的由來，以及為何豎立「台灣加油」、「日本就事就是台灣有事」等紀念石碑，交流氣氛愉悅。