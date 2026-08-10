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日本自民黨國會議員訪台 有村治子率團南下悼念安倍晉三

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
日本國會四名自民黨參眾議員今天到鳳山保安堂追思已故前首相安倍晉三，眾人在銅像前合影。記者徐白櫻／攝影
日本國會四名自民黨參眾議員今天到鳳山保安堂追思已故前首相安倍晉三，眾人在銅像前合影。記者徐白櫻／攝影

日本自民黨國會議員組團訪台，總務會長有村治子今早偕同眾議員長島昭久、大塚拓眾及鹿嶋祐介，四人前往紅毛港保安堂追悼前首相安倍晉三，眾人向銅像獻花致意，並在主委張吉雄介紹下認識保安堂歷史，參訪過程不斷表達謝意，感念台人重視珍貴情誼。

日本前首相安倍晉三遭暗殺身亡後，紅毛港保安堂豎立紀念銅像及建造紀念公園，安倍晉三遺孀安倍昭惠四度來訪，現任首相高市早苗，去年也曾赴保安堂為安倍紀念公園揭牌。

參議員、自民黨總務會長有村治子與眾議員長島昭久、大塚拓眾、鹿嶋祐介等人訪台，今早在「福和會」安排下南下高雄保安堂追悼安倍晉三，眾人逐一獻花，並與銅像合影留念。

透過翻譯說明，保安堂人員解說當年設立銅像背景、紀念公園的由來，以及為何豎立「台灣加油」、「日本就事就是台灣有事」等紀念石碑，交流氣氛愉悅。

日本國會參議員有村治子（左一）與其他三名眾議員南下高雄，前往保安堂悼念已故前首相安倍晉三，她仰望銅像、面帶微笑追憶故人。記者徐白櫻／攝影
日本國會參議員有村治子（左一）與其他三名眾議員南下高雄，前往保安堂悼念已故前首相安倍晉三，她仰望銅像、面帶微笑追憶故人。記者徐白櫻／攝影

安倍晉三 日本 自民黨 高市早苗

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